Yünsa, 2021'de 26 milyon TL net kâr açıkladı

Yünsa, yıl sonu finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2021 yılında 342 milyon TL ciro elde eden firma, net kârını ise yüzde 164 artırarak 26 milyon TL seviyesine getirdi.

2021 yılı sonuçlarını değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz “Yıl boyunca operasyonel verimliliği ve kârlılığı artırmak için bir dizi stratejik aksiyon aldık. Bu alandaki sistemli ve odaklı çalışmalarımız sonucunda Şirketimizin brüt kârını geçen yıla göre yüzde 52 artışla 101,5 milyon TL’ye çıkarırken brüt kâr marjımızı da 7 puan daha iyileştirerek yüzde 30’a yükselttik" dedi.

Sürmegöz ayrıca 2022 yılında net satışarını üç kat, net kârı dört kat büyüme hedeflediklerini ifade ederek "Yıl sonunda 1 milyar TL ciro, 100 TL’nin üzerinde net kâr rakamına ulaşma hedefiyle çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.