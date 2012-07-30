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Dünya

Yunanistan'da yeni tasarruf önlemleri yolda

Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun hazırladığı yardım paketinden yeni yardım dilimini alabilmesi için yeni kemer sıkma önlemlerini uygulamaya sokması gerekiyor

30 Temmuz 2012 12:37

Yunan hükümeti, yeni yardım dilimini almak için tüm gücüyle yeni tasarruf paketini hazırlamaya çalışıyor. Koalisyon ortaklarının 11,5 milyar euroluk paket üzerinde büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor.

Yunanistan'da hafta sonu yeni tasarruf paketine ilişkin görüşmelerde bulunan koalisyon ortaklarının büyük ölçüde uzlaşma sağladığı bildirildi.

Yeni tasarruf paketinde, emeklilik yaşının 65'ten 67'ye çıkarılması istenirken Sosyalistler buna direniyor. PASOK'un önerisi emeklilik yaşı konusunda 66'da uzlaşmaya varılması. Bununla birlikte emeklilik maaşlarında bir kez daha kesintiye gidilmesi öngörülürken, devlet kurumlarında çalışanların ücretlerinde de kesinti yapılması planlanıyor.

Tasarruf önlemleri ön koşul

 

Yunanistan'ın eylül ayında Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun hazırladığı yardım paketinden yeni yardım dilimini alabilmesi için yeni kemer sıkma önlemlerini uygulamaya sokması gerekiyor. Avrupalı politikacılar, aksi halde esneklik bekleyen Atina'ya yeni yardımların aktarılmayacağı tehdidinde bulunuyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Yunanistan için hazırlanan yardım programının fazlasıyla iyi şartlara sahip olduğunu, bunların dışında Yunanistan için daha fazla bir şeyin yapılabileceğini düşünmediğini söyledi.

Bakan Schaeuble, ''Welt am Sonntag'' gazetesinde yayınlanan röportajında, , ''Sorun, programın hatalı olmasından değil, bunun Yunanistan tarafından yeterli derecede uygulanmamasından kaynaklandı'' görüşünü ifade etti.

Euro Bölgesi'ne dahil olmanın bir ülkeyi büyük bir rekabet baskısı altına soktuğunu kaydeden Schaeuble, ''Bu nedenle bu ülke rekabet gücünü köklü reformlarla düzeltmek zorunda. Yunanistan ayrıca, bütçe açığını azaltarak makul bir borçlanma sınırına ulaşmalı'' dedi. (Deutsche Welle Türkçe)

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