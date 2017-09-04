Yunanlı ünlü moda tasarımcısı evinde ölü bulundu

Atina’nın merkezinde bulunan Viktoria bölgesindeki evinde yaşayan 77 yaşındaki moda tasarımcısı Louis Gerardos, yatağında ölü olarak bulundu.

Uluslararası kariyer yapan Gererdos son yıllarda herkesten uzak yaşamaktaydı. Komşuları, Louis Gerardos'un dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca durumu polise bildirdi. Polis eşliğinde çilingir ile girilen evde, Louis Gerardos'un cesedi ile karşılaşıldı.



Louis Gerardos’un en az 35 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Kapının kitli olması ve her şeyin yerli yerinde bulunması, cinayet olasılığını düşürüyor.

80’li yıllarda kariyerinin doruk noktasına gelen moda tasarımcısı, tiyatro oyunları için tasarladığı kostümlerle de ünlenmişti. Elegance dergisinde çizdiği elbiseleri giyen Cindy Crawford ile kapak olan Louis Gerardos son zamanlarda Atina ve Folegandros’da moda atölyeleri işletiyordu.