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Yaşam

Yunanlı kıza seks şantajı

Onur Ballı, internette tanıştığı Yunanlı Themis Berti’ye cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla yakalandı

31 Temmuz 2010 03:00

T24- Adanalı Onur Ballı, internette tanıştığı kendisi gibi sağır ve dilsiz Yunanlı Themis Berti’ye cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla yakalandı

İkisi de sağır ve dilsiz olan Yunanistanlı sağlık memuru Themis Berti (29) ve Adanalı işsiz Onur Ballı (33), 2007’de internette tanıştı ve web kamerasında işaret diliyle sohbet etmeye başladı. 3 ay sonra Ballı’yı ziyarete gelen Berti, iddiasına göre kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. Ülkesine dönen Berti, evli olduğunu, boşanıp, kendisiyle evlenmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Ballı’ya 40 bin euro gönderdi. Berti,  defalarca Ballı’ya para gönderdi.



3 saat sonra yakalandılar

Berti, Ballı’nın Yunanistan’a gitmemesi üzerine olaydan şüphelenerek para göndermeyi kesti ve ayrılmak istediğini yazdı. Ballı bunun üzerine iddiaya göre ilişki görüntülerini kayda aldığını, para göndermezse bunları internet üzerinden yayınlayacağını söyleyerek şantaj yaptı.

Bilgisayar ve CD’lere el konuldu

Ballı, kendileri gibi sağır ve dilsiz arkadaşı Gökhan Harezgil’in (42) de bunları bildiğini söyledi. Adana’ya gelen Berti, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Berti, işaret dili uzmanı eşliğinde ifade verdi.

Polis  3 saat sonra Ballı ve Harezgil’i yakaladı. Ballı’nın evindeki bilgisayar ve CD’lere el konuldu. Ballı ve Harezgil, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Yunanlı Themis Berti ülkesine döndü.


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