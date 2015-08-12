

Pelepones'teki çiftçiler tedirgin. Burada her iki kişiden biri tarım sektöründe çalışıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ağırlıkta. Tam olarak da bu işletmeler, bankaların haftalar boyunca kapalı olmasından ötürü büyük sorunlarla karşı karşıya. Patates üreticisi İlyas Statopulos da bunlardan biri… Zira bütün işler peşin para ile hallediliyor…

"Bankaların kapalı olduğu dönemde çok zoru zamanlar geçirdim, nakit miktarı sınırlı, müşteriler ve çalışanlar paralarını nakit olarak almak istedi. Ayrıca benzin parası da ödemek zorunda kaldık, nakliyedeki yan giderler gibi daha bir sürü ek masraf çıkıyor."

Statopulos, Bulgar çalışanlarını teselli etmek zorunda kalmış. Ücretlerini daha sonra vereceğini söylemiş. Patateslerin çoğu ise depolanıyor, zira Statopulos nakliye masraflarını karşılayabilecek durumda değil. Bankaların kapanması, Euro Bölgesi'nden ayrılma tehdidi derken çok sayıda Yunan gibi o da baş döndürücü hızla ilerleyen gelişmeler karşısında şok geçirmiş. Çiftçi, yeni tasarruf önlemlerine tepkili olsa da başka bir çıkış olmadığı görüşünde:

"Brüksel'de varılan anlaşmaya çok kızdık, fakat en azından güvensizlik ortadan kalktı. Önceden ülkemiz için bir gelecek görmüyorduk. Biz Yunanları çok zor zamanlar bekliyor olsa da tünelin sonunda ışık görüyoruz."

'Benzine verecek paramız yok'

18 km ötede bulunan Zafirakis Meyveleri adlı meyve şirketi de sıkıntı içinde. Karpuz, portakal, sebze gibi ürünlerin satışının en çok yapıldığı dönemde aile şirketi, nakliye maliyetini karşılayamadığı için ürünlerin çoğunu soğutma odalarında depoluyor. Deposu şimdiden dolmuş. Adonis Zarifakis:

"Her gün 3 ila 6 tır daha az satış yapıyoruz. Çok sayıda nakliye aracı yolda kalıyor, benzine verecek paramız yok. Hiçbir şey ithal edemiyoruz, çünkü hiçbir gideri karşılayamıyoruz."

Meyve nakliyatı yapan tırlar nomalde Atina yakınlarındaki bir sanayi bölgesinden geliyor. Eurologic Yunanistan'ın en büyük nakliyat şirketlerinden. Şirketin yöneticilerinden İlyas Lepuras, sermaye kontrollerinin özellikle Alman müşterilerle yürütülen işleri kaosa sürüklediğini ifade ediyor:

"Sorun şu… Almanlar bize olan güvenlerini kaybetti. Çünkü Yunan müşterinin ödeme yapmayacağından endişe ediyorlar."

Şanssızlık içinde şans

Tarlalara geri dönüyoruz.. Eleni Konstantinu, bugün bir tır organize etmeyi başardı. Çünkü İngiliz müşteri, Yunanlara yardım etmeyi ve nakliye masrafını karşılamayı kabul etti. Şanssızlık içinde bir şans. Konstantinu yine de iyimserliğini kaybetmiyor.

"Bence yavaş yavaş durum düzeliyor. Ama bu uzun zaman alacak, çok daha fazla adım atılması gerekecek. Bankaların kapatılması biz Yunanlar için bir şoktu. Yunan ekonomisinin düzelmesinin daha çok uzun zaman alacağını biliyoruz."

Ama şimdi zaman kısıtlı. Üç saat içinde ürünlerin gemiye yüklenmesi ve oradan da İtalya ve İngiltere'ye gönderilmesi gerekiyor. Kuzey Avrupa'daki sıcaklar nedeniyle karpuza büyük talep var. Konstantinu‘ya göre, bu sene işler çok daha iyi gidebilirdi. Oysa şimdi ürünlerin bir kısmı tarlalarda kalıyor, satılamıyor, hatta çürümeye terk ediliyor.