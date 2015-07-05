Yunanlar referandumda hayır dedi



Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre oyların yaklaşık yüzde 16'sı sayıldı. Yüzde 60,3 referandumda hayır oyu verirken, evet diyenlerin oranı yüzde 39,7'de kaldı.

Referandum sonuçları açıklanmadan önce GPO, Metron Analysis ve MRB'nin sandık çıkış anketlerine göre Hayır oyunun az farkla önde olduğu kamuoyuna yansımıştı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos sonuçla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Syriza'nın kaolisyon ortağı olan aşırı sağcı Anel'in lideri Kammenos “Bu, Yunan halkına şantaj yapılamayacağını, terörize ve tehdit edilemeyeceğini gösterdi. Demokrasi galip geldi” diye yazdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis de sonuçlar açıklanmadan önce uluslararası kreditörlerle yeniden müzakerelere başlayacaklarını söyledi. Televizyonda bir açıklama yapan Sakellaridis "Halkın vekaleti açıktır. Atina açısından bir borç kolonisi değil eşit bir partner sıfatıyla her iki taraf açısından uygun bir uzlaşmaya varmak için yeni bir girişim başlar" dedi. Hükümet sözcüsü "Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın halkın verdiği görevi yerine getirmek için hızlı hareket edeceğini ve müzakerelere başlayacağını" belirtti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'daki referandum sonrası bir durum değerlendirmesi yapmak için yarın Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Paris'te bir araya gelecek.

30 Haziran'da AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım paketinin süresi dolmuş, Yunan hükümeti sürpriz bir şekilde referanduma gitme kararı alarak seçmene ‘hayır' oyu kullanması çağrısı yapmıştı.