Yunanistan'da Karayılan depremi!

KCK Başkanı Murat Karayılan’ın imzasını taşıyan ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmadan önceki Yunan koruması eski ajan Savvas Kalenderidis tarafından Yunancaya tercüme edilen "Bir Savaşın Anatomisi" isimli kitabın tanıtımının Atina'da Savunma Bakanlığı'na bağlı savaş müzesinde yapılmasına Türkiye'nin gösterdiği tepki ardından fatura dört generale kesildi.

cnnturk.com'dan Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Panos Panayotopulos'un kararıyla, Savaş Müzesi’nin başkanlığına Korgeneral Panayotis Lazos'un yerine Tuğgeneral Panayotis Kameronis'in atandığı belirtildi.

Müzenin başkanının yanı sıra, yönetim kurulundaki iki başkan yardımcısı ve bir danışman general de görevden alındı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunan mevkidaşı Dimitris Avramopulos'u bizzat arayarak Karayılan'ın kitabı için tepkisini dile getirmişti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras da ilk kez bu kadar açık şekilde "PKK’nın terör örgütü olduğu" söyleyerek, kitabın tanıtımının Yunan devletine ait bir mekanda yapılmasının doğru olmadığını belirtmişti.

Yunan Savunma Bakanlığı ise Savaş Müzesi amfisini nasıl kiralandığı konusunda soruşturma açmıştı.