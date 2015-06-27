Yunanistan'la ipler koptu



Euro Grubu maliye bakanları Yunanistan'la ilgili kararını vermek için Cumartesi günü Brüksel'de bir araya gelmeyi planlıyordu. Ancak Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın tasarruf önlemelerini referanduma sunmayı planladıklarını açıklaması Brüksel'deki gündemi değiştirdi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunan hükümetinin alacaklıların son önerilerini reddetmesinden hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Atina’nın referandum kararının görüşmelerin devamı için kapıyı kapattığını belirten Dijsselbloem, bakanların şimdi Yunanistan’ın kararının sonuçlarını görüşmi gerektiğini dile getirdi.

"Müzakereye artık gerek yok"

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de Yunan hükümetini müzakereleri tek taraflı olarak bitirmekle suçladı ve Yunanistan'a yardım program üzerinde görüşmenin artık hiçbir temeli kalmadığını söyledi. "Müzakere masası Yunanlar tarafından terk edildi" diyen Schäuble, bu kararla birlikte de yardım programının salı günü sona ereceğini dile getirdi.

Finlandiya Maliye Bakanı Alexander Stubb ise Euro Grubu'nda çoğunluğun, Yunanistan'a yardım programının uzatılmasına karşı olduğunu belirtti. Stubb, Brüksel'deki kritik toplantı öncesi "B planı artık A planı oluyor" şeklinde konuştu. Referandum nedeniyle yardım programının birkaç günlüğüne uzatılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Stubb, "Görüşmelerin devamı için kapı kapanmıştır" diye konuştu.

"Sadece birkaç hafta"

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, sermaye azalmasına rağmen Yunan bankalarının kapanmaması gerektiğini söyledi. Varufakis, Merkez Bankası'nın bunu yerine getirmekle görevli olduğunu belirtti.

Yunan Bakan, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki ortaklarından 30 Haziran'da süresi sona erecek olan yardım programını sadece birkaç haftalığına uzatmasını istediğini dile getirdi ve referandumdan çıkacak sonuca hükümetinin bağlı kalacağını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, referandum açıklamasına rağmen Aleksis Tsipras hükümeti ile alacaklıların görüşmesi taraftarı olduğunu kaydetti. Lagarde "Biz işimize devam edeceğiz" diye konuştu ve Atina'ya borç kolaylığı getirilmesi taraftarı olduğunu yineledi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici de Atina hükümeti ile alacaklılar arasındaki anlaşmazlığın çok büyük olmadığını savunarak "Nerede çözüm için istek mevcutsa orada bir yol bulunur" diye konuştu.

Buluşma öncesi son pazarlıklar

Buluşma öncesi, Avrupa Birliği liderler zirvesinde Yunan hükümetini uzlaşmaya çağıran Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina'dan alacaklılarının sunduğu 'sıradışı cömert öneriyi' kabul etmesini istemişti. Ancak Yunan hükümetinin son olarak yardım paketinin beş ay daha uzatılması ve bu süre içinde 15 milyar 500 milyon euro daha aktarılması teklifini geri çevirdiği belirtiliyor.

Bu miktarın sadece Yunanistan'ın kredilerini geri ödemesine yeteceği, Yunan ekonomisini canlandırmayacağı ve işsizliği de düşürmeyeceği gerekçesiyle Atina'nın öneriyi kabul etmediği ifade ediliyor. Yunan hükümeti, bunun yerine kapsamlı bir yatırım programının gerekli olduğunu savunuyor.

Euro ülkelerinin B planı

Maliye bakanları toplantısında bir uzlaşma sağlanamazsa, B planının gündeme gelmesi bekleniyordu. Euro ülkelerinin B planı, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkarılması.

Merkel'in haberi var mıydı?

Öte yandan Yunanistan televizyon kanalı Skai TV'nin Atina hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Başbakan Tsipras, Alman mevkidaşı Angela Merkel'i dün gece telefonla durumdan arayıp haberdar etti. Referandum haberine Merkel'in 'sakin' tepki gösterdiği ve bu haberi medyadan almadığı için kendisine teşekkür ettiği bildirildi. Ancak Merkel görüşmesinde Tsipras'a referandumun asıl sorusunun "Euro mu, Drahmi mi?" olduğunu söylediği öne sürüldü.