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Politika

Yunanistan'la engelli aşamadan kurumsal işbirliğine

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. İlişkilerin engelli aşamadan kurumsal işbirliğine geçtiğini ifade eden Davutoğlu, karşılıklı olarak silahların azaltılmasını uygun atmosferin oluşması halinde mümkün olacağını söyledi. Davutoğlu ikili ilişkilerdeki gelişmenin Kıbrıs sürecine de olumlu yansıyacağını ifade etti.


Davutoğlu, Atina'da yayımlanan Elefteretopia gazetesine verdiği demeçte, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna değindi.


"Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde geçmişe göre birçok şeyin değiştiğini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretinin ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturduğunu" ifade eden Davutoğlu, "Bu dönemi 'öngörülen işbirliği dönemi' olarak adlandırabilirim. Tarafların görüşlerini muhafaza etmesine rağmen, ki bunlar çelişkili görüşler değil, krizlerin önlenmesinden daha çok ortak bir vizyonu gerçekleştirmeyi arzu ettikleri bir dönem" dedi.


İkili ilişkilerde "engelli bir aşamadan kurumsal işbirliği dönemine" geçildiğini ifade eden Davutoğlu, "Şimdi yeni bir dönem başlıyor" dedi.


Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Türkiye ile Yunanistan arasında silahların karşılıklı olarak azaltılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Her iki tarafın da bu konuda güçlü irade sahibi olduğunu, ancak bunun için daha önce uygun atmosferin oluşması gerektiğini" söyledi.


Davutoğlu, "Silahlanma konusunu (Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri) Druças ile de görüştük. Belirli somut bir gelişme olacak. Yunanistan ile olan bu ilişki beş yıl muhafaza edilirse, bir süre sonra tarafların ikisi de 'Bu harcamaları niçin yapıyorum' diye düşünmeye başlayacaklardır" diye konuştu.


Kıbrıs konusuna da değinen Davutoğlu, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu etkisi olacağına" işaret etti.

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