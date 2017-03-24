Yunanistan’ın 'yeni nesil' teröristleri

Hafta başında ele geçirilen posta gönderileri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. DNA ve parmak izi araştırması yapılacağından, incelemenin uzun sürmesi bekleniyor. Emniyet yetkilileri, söz konusu paketlerin, daha önce yurt dışına gönderilen iki bombalı paketle büyük benzerlikler taşıdığını açıkladı.

Geçen hafta Berlin'de Almanya Maliye Bakanlığı’na gönderilen Yunanistan çıkışlı bombalı paket son anda etkisiz hale getirilmişti. Hemen ardından yine benzer bir gönderi, Uluslararası Para Fonu'nun Paris bürosuna gönderildi. Paketi açmaya çalışan bir görevli yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, bunun bir "suikast girişimi" olduğunu söyledi. Bombalı paket eylemlerini "Ateş Hücreleri Komplosu" adlı bir örgüt üstlendi. Söz konusu örgüt, 2008 yılından buyana sık sık benzer eylemlerle gündeme geliyor.

İntikam tanrıçası iş başında!

Geçen yıl 60 sempatizanın gözaltına alınmasının ardından söz konusu terör örgütünün dağıtıldığı açıklanmıştı. Ancak son dönemde Ateş Hücreleri Komplosu, çeştli terör eylemleriyle adını yeniden duyurmaya başladı. Ekim 2016’da bir hakimin evinin önüne bomba yerleştiren grup, bunu "Nemesis Planı" adlı eylemler serisinin başlangıcı olarak nitelendirmişti. Nemesis, Yunan mitolojisinde intikam tanrıçasının adı. Güvenlik uzmanları, örgütün başka eylemler de planladığını tahmin ediyor.

DW’ye konuşan Pire Üniversitesi uluslararası güvenlik uzmanı Prof. Mary Bossi, "Örgütün bundan sonraki muhtemel eylemlerini analiz edebilmek için, ele geçirilen bombalı paketlerle ilgili sorumluluğun üstlenildiğine dair örgüt mektubunu beklemek gerekir" diyor. Prof. Bossi'ye göre "Aşırı solcu 17 Kasım örgütünden farklı olarak, Yunanistan'daki ekonomik kriz sürecinde çaresizlik ve ümitsizliğe kapılan insanlardan oluşan 'yeni nesil' teröristler türedi. Solcu teröristlerin hedefinde siyasi ve ekonomik elitler vardı. Ancak yeni nesil teröristler, sırf sandık başına gittikleri ve isyan çıkartmadıkları gerekçesiyle, normal vatandaşların da masum olmadığını düşünüyor."

Marksizm-Leninizm'den uzaklaşılıyor

Güvenlik uzmanı Mary Bossi, ülkedeki tüm terör gruplarının, gerek Yunan basını gerekse uluslararası basın tarafından "aşırı solcu" olarak nitelendirilmesini de eleştiriyor: "Yeni terör grupları, Marksist-Leninist düşünceden uzaklaşıyor. Hatta, bu akımla aralarına mesafe koyduklarını açıkça belirtiyorlar. Bunun yerine anarşizme sadakat yemini ediyorlar."

Anarişt gruplarının eylemlerini kestirmenin ise çok zor olduğunu vurgulayan Prof. Bossi şu saptamayı yapıyor: "Terör eylemlerinin üstlenildiğine dair daha önce yayınlanan açıklamalara bakıldığında, bu grupların anarşizmin ideolojini tam olarak anlamadıkları, eylemlerini daha ziyade popülist temellere dayandırdıkları görülüyor."

Kendilerini "şehir gerillası" ilan eden yeni nesil terör grupları arasında, bombalı paket eylemlerini üstlenen "Ateş Hücreleri Komplosu" örgütünün de bulunduğunu kaydeden Mary Bossi, başta Avrupa, Rusya ve Latin Amerika olmak üzere, yurt dışındaki benzer örgütlerle de yakın temas halinde olduklarının da altını çiziyor ve ekliyor: "Dışarıdan teknik yardım alıp almadıkları henüz net değil. Ancak Ateş Hücreleri Komplosu’nun, Berlin'de ele geçirilen bombalı paketle ilgili son mesajında Şili’ye selam göndermiş olması hayli mânidar."

© Deutsche Welle Türkçe

Jannis Papadimitriou