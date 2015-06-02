Yunanistan'ın son şansı



Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Yunan hükümeti, yaşadığı borç krizini çözmek için hazırladığı reform planını uluslararası kreditörlere sundu. Atina’da planın tamamının pazartesi gecesi yetkililere iletildiğini açıklayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkeyi ekonomik ve sosyal krizden çıkaracak ‘gerçekçi‘ öneriler sunduklarını dile getirdi. Tsipras planının ayrıntıları ile ilgili bilgi vermedi.

Yunanistan’ın ültimatom kabul etmeyeceğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Yanis Dragasakis, Twitter hesabından toplumun ve ekonominin yeni tasarruf önlemlerini kaldıramayacağı mesajını paylaştı. Çalışma Bakanı Panos Skourletis de borç tartışmasında direniş göstereceklerinin sinyalini verdi. “Daha fazla uzlaşma için oyun alanı yok“ diyen Skourletis, şimdi karşı tarafın yanıtını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu ise gönderilen reform planına ilişkin bir değerlendirme yapmadı. Komisyon sözcüsü Annika Breidthardt, müzakerelerin Brüksel grubu olarak adlandırılan uzmanlar düzeyinde yürütüleceğini dile getirdi. Breidthardt, Atina ve alacaklılar arasında çok sayıda belgenin değiş-tokuş edildiğini ve bunun iyi bir işaret olduğunu ifade etti.

Berlin’deki buluşma

Berlin’de pazartesi akşamı düzenlenen toplantıda da Yunanistan krizi masaya yatırıldı. Buluşmada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Yunanistan’a karşı ortak bir tavır belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, tarafların ‘büyük bir yoğunlukla‘ çözüm aramaya devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Alman hükümeti sözcüsü açıklamasında, tarafların kendi aralarında ve Atina ile de bağlantı içinde olacaklarını belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de Yunan hükümetinden müzakerelerde uzlaşmacı davranmasını istedi. Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkmasının çok büyük siyasi sonuçları olacağına dikkat çeken Gabriel, “Almanya ve Fransa’nın bir çözüm bulunabilmesi için bir kez daha girişimde bulunmasının kesinlikle doğru olduğunu“ ifade etti.

Atina yardım bekliyor

Yunan hükümeti, aylardır uluslararası kreditörlerin 7 milyar 200 milyon euroluk yardım dilimini serbest bırakması için pazarlık halinde. Devletin iflas etmemesi için uluslararası yardımlara ihtiyaç duyan Atina, bunun karşılığında artık tasarruf programı uygulamak istemiyor.