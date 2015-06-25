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Dünya

Yunanistan'ın son reform paketi de reddedildi

Reddedilen pakette KDV kapsamının genişletilmesi, emeklilik primlerinin artırılması, ve emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi yer alıyordu

25 Haziran 2015 18:34

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın, ülkesinin alacaklılarına önerdiği son reform paketi de reddedildi. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Euro Bölgesi maliye bakanlarının bugün yapacakları toplantıda paketin ele alınmayacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Brüksel'deki toplantıda sadece alacaklı ülkelerin planları ele alınacak.

Toplantıya katılacak Yunanistan Ekonomi Bakanı George Stathakis, daha sonra ülkesinin karşı teklifini sunacak.

Yunanistan'ın önerdiği 8 milyar euroluk son tasarruf paketinde şu öneriler yer alıyordu:

- KDV kapsamının genişletilmesi,
- Emeklilik primlerinin artırılması,
- Yüksek cirolu şirketlerden daha fazla vergi alınması,
- Emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi.

AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ise paketin kapsamının genişletilmesini istiyordu.

IMF memur maaşlarının azaltmasını da istiyor.

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