Yunanistan'ın Siros Adası'nda bir barınak iş ilanı verdi; 55 kediye bakıcı aranıyor

Yunanistan’ın Siros adasında 55 kedi için bakıcı aranıyor. Facebook üzerinden ilan veren God’s Little People Cat Rescue isimli barınak, ayrıca konaklama için geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor.

İlanda yer alan bilgilere göre, 55 kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, tüm harcamalarını da karşılıyor. Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski ‘kedi tırmalaması’ ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.

45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında ‘gönüllü’ olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu.