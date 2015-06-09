Yunanistan’ın reform listesi incelemede



Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan'ın yeni reform listesinin yetkili kurumlarca incelendiğini belirtti. Sözcü, IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu'ndan oluşan uluslararası alacaklıların listeyi özenli bir incelemeye tabi tutacağını ifade etti. Schinas, reform listesine ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı. Yunan hükümetinin bir temsilcisi ise yeni planlarla bütçe hedeflerinde uzlaşma ve borçların hafifletilmesi amaçlarına ulaşmak istediklerini belirtti. Atina hükümeti çevrelerinden alınan bilgilere göre, salı akşamı reform önerilerinin yer aldığı iki belge Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici'ye iletildi. Yunan medyasında, yedi sayfalık belgenin ilk üç sayfasının tasarruf önlemlerini, kalan dört sayfasının ise Yunanistan'ın gelecek yıllarda ne şekilde finanse edileceğine ilişkin önerileri içerdiği belirtildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın yeni reformlarının uluslararası ortaklarını ikna etmeye yetmediği iddia edildi. Çok sayıda AB yetkilisi, Reuters ajansına açıklamalarında, reformların süreci yürütmek için yeterli olmadığı açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın yardım programının süresi haziran ayı sonunda doluyor. Hükümet, uluslararası kreditörlerle anlaşamazsa, yardım kredisinin son dilimi olan 7 milyar 200 milyon euroluk bölümünü alamayacak ve yeniden iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.