T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'ın nakdin rezervleri tükeniyor!

Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkilileri, vadesi 16 Kasım'da dolan 5 milyar Euro'luk kısa vadeli borcun çevrilmesinin düşünüldüğünü belirttiler

09 Kasım 2012 17:30

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Staikouras, ülkedeki nakdin rezervlerinin neredeyse tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Staikouras, ülkenin elinde nakdin hızla tükendiğini ve 130 milyar Euro'luk yardım paketinin yeni dilimi beklenirken bu bu şekilde bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi.

Staikouras katıldığı bir konferansta, "Ülkenin nakit rezervinde durum sınırda" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ise bu hafta parlamentoda onaylanan yeni tasarruf paketiyle Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma riskinin kısa vadede azaldığını, artık sorumluluğun resmi kreditörlerin üzerinde olduğunu belirtti.

Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkililerinin, yeni yardım dilimi kapsamında ay sonuna doğru serbest bırakılmasını düşündüklerini ve bu sebeple de vadesi 16 Kasım'da dolan 5 milyar Euro'luk kısa vadeli borcun çevrilmesinin düşünüldüğünü belirttiler.

Avrupa Birliği'nden üst düzeyli bir yetkili de, Pazartesi günü Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'a acil krediyi serbest bırakmaları beklenmese de bu ülkenin hiçbir şekilde 16 Kasım'da temerrüde düşmesinin söz konusu olmayacağına dikkat çekti.

ETİKETLER

staikourasyunanistanrezervefitcheuro bölegesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24