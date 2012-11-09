Yunanistan'ın nakdin rezervleri tükeniyor!

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Staikouras, ülkedeki nakdin rezervlerinin neredeyse tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Staikouras, ülkenin elinde nakdin hızla tükendiğini ve 130 milyar Euro'luk yardım paketinin yeni dilimi beklenirken bu bu şekilde bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdi.

Staikouras katıldığı bir konferansta, "Ülkenin nakit rezervinde durum sınırda" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ise bu hafta parlamentoda onaylanan yeni tasarruf paketiyle Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma riskinin kısa vadede azaldığını, artık sorumluluğun resmi kreditörlerin üzerinde olduğunu belirtti.

Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkililerinin, yeni yardım dilimi kapsamında ay sonuna doğru serbest bırakılmasını düşündüklerini ve bu sebeple de vadesi 16 Kasım'da dolan 5 milyar Euro'luk kısa vadeli borcun çevrilmesinin düşünüldüğünü belirttiler.

Avrupa Birliği'nden üst düzeyli bir yetkili de, Pazartesi günü Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'a acil krediyi serbest bırakmaları beklenmese de bu ülkenin hiçbir şekilde 16 Kasım'da temerrüde düşmesinin söz konusu olmayacağına dikkat çekti.