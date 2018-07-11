Yunanistan'ın Leros Adası'nda 'Barış Buluşmaları' gerçekleştirilecek

13-15 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Leros Adası’nda Leros-Kalimnos-Aspalias Metropolitliği, Leros Belediyesi, Defne-Dafni Türk Yunan Derneği, Leros- Artemis Dans Okulu tarafından 'Barış Buluşmaları' düzenlenecek. Dans gösterileri, fotoğraf sergisi ve bir mini konserin yer alacağı etkinlikte Eniz Rıza Sakızlı’nın yönetmenliğini yaptığı Yanyana belgeselinin İmroz bölümünden bir gösterim yapılacak.

Barış Buluşması'nın Leros Adası’nın çok kültürlü yapısını ve Ege’nin iki yakasını bir araya getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Barış Buluşması programı ve yayınlanan mesajı şöyle:

Ege’nin iki yakasını bir araya getirecek olan Barış Buluşması 13-15 Temmuz tarihleri arasında Leros Adası’nda gerçekleştirilecek.

Leros-Kalimnos-Aspalias Metropolitliği, Leros Belediyesi, Defne-Dafni Türk Yunan Derneği, Leros- Artemis Dans Okulu tarafından ortaklaşa düzenlenen Barış Buluşması’nda sergi, dans gösterileri, Rebetika dinletisi ve belgesel gösterimi yer alacak.

Barış Buluşması 13 Temmuz Cuma günü, saat 20.00’de Platanos Meydanı’nda Kanada Dans Derneği Kyklos-Halk dansları gösterisiyle başlayacak.

14 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Alinda Metropolitlik binasında “İmroz-Karşı Bellek” fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Açılışta Kalimnos-Leros-Astipalias Metropoliti Paisios, Bölge Valisi Hacimarkos, Belediye Başkanı Kolias ve Defne Derneği Başkanı. (E) Büyükelçi Yalım Eralp birer konuşma yapacaklar.

Açılış sonrası solist Stelios Berberis mini bir dinleti sunacak.

15 Temmuz Pazar Günü ise Platanos Meydanı’nda Eniz Rıza Sakızlı’nın yönetmenliğini yaptığı Yanyana belgeselinin İmroz bölümünden bir gösterim yapılacak.

Ayrıca Stelios Berberis, Artemis Dans Okulu müzisyenleri ve Kanada Kyklos-Halk Dansları Topluluğunun katılımıyla rebetika dinletisi ve dansları sunulacak.

Leros Adası’nın çok kültürlü yapısını ve Ege’nin iki yakasını bir araya getirmesi nedeniyle Leros Adası’nda gerçekleştirilecek “Barış Buluşması”nın davetiyeleri ve programı İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Türkçe ve Yunanca olmak üzere beş ayrı dilde basıldı.

Çağrı

İmroz’un umuduna, Leros’un barışına bir saygı duruşu

Aynı denizin tuzuyla yıkanırlar.

Aynı rüzgarın uğultusu doldururlar yüreklerinin yelkenini.

Sırlarını birbirlerinin kulaklarına fısıldayan can yoldaşlarıdır Ege adaları.

Hüzünler, acılar, göçler, savaşlar vardır geçmişlerinde.

Barışı ve umudu gelecek yapmışlardır kendilerine.

Ortak bir sihrin peşinde kolon vururlar gökyüzüne.

Tıpkı Leros’un barışı, İmroz’un umudu gibi...

“Barış Buluşması”nda biri Yunanistan’ın, diğeri Türkiye’nin egemenliğindeki iki ada; Leros ve İmroz bir araya geliyor.

Savaş, Leros’un kaderi olmuş tarihte.

Bugünse adada bombaların, topların, tüfeklerin, tabancaların sergilendiği savaş temalı müzelerinden çığlık çığlığa bir barış çağrısı yapıyor.

Dün Leros’a savaşmak için gelenlerin çocukları, torunları bugün tatil için, babalarının, dedelerinin savaştığı toprakları görmek için, hatta yerleşmek için geliyorlar adaya.

Çok kültürlü savaşın yerini çok kültürlü bir barış alıyor Leros’ta.

İmroz geçmişin hüznünü, göçenlerin, gidenlerin ağıtlarını taşır taşında toprağında.

Düne kadar her köşesine acıların sindiği İmroz bugün geri dönenleriyle, 50 yıl sonra yeniden açılan okullarıyla yeniden yeşertiyor yaşama umudunu.

“Barış Buluşması”nda İmroz şarkılarıyla, danslarıyla, kültürüyle bir sergi olarak konuk oluyor Leros’a.

“İmroz/Gökçeada-Karşı Bellek Sergisi, adanın eski ve yeni fotoğraflarıyla, belgeleriyle, özgün mimari dokusuyla, mavi bayraklı plajları, gastronomik zenginlikleriyle, yortuları, düğünleri,vaftizleriyle, tekrar açılan okullarıyla, yeniden doğuşa el verenlerin çabalarıyla Ege’nin bir ucundaki umudu, aynı denizin öbür ucundaki barışa taşıyor.

Bu sergi eskisiyle yenisiyle; kalanıyla gideniyle; yeni geleni ve geri döneniyle; siyah-beyaz ve renkli fotoğraf altlarında yer alan küçük anlatımlarıyla bir bellek yolculuğuna çıkartacak izleyenleri.

Danslarımızla, şarkılarımızla şenlendireceğiz bu bellek yolculuğunu.

İmroz’un umuduna, Leros’un barışına bir saygı duruşu yapacağız.