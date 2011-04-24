Yunanistan'ın küçük şehri Parga

T24 - Kanuni’nin veziri Pargalı İbrahim’in doğduğu Parga, “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle gündeme geldi. Yunanistan’ın en çok turist çeken kasabalarından biri olan Parga sakin plajları ve küçük tavernaları ile tanınıyor.





Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Okan Yalabık tarafından canlandırılan Pargalı İbrahim Paşa karakteri nedeniyle ismini sık sık duymaya başladığımız Parga Yunanistan’ın kuzeybatı kıyısında bulunan Preveze şehrinde minik bir kasaba. Parga yaz sezonunda turistler tarafından dolan dar sokakları, kafeleri, tavernaları ve sakin sahil şeridi ile ünlü. Yazın bu küçük kasaba Yunanca kadar İtalyanca konuşulduğuna da şahit olunuyor çünkü İtalya’dan bir gecelik feribot yolculuğu ile Parga’ya ulaşmak mümkün. Kasabanın nüfusu kış döneminde 2 bin 500 civarındayken yazın bu rakam iki katına kadar çıkabiliyor.

Arkeolojik kazılardan edinilen bilgilere göre Parga’da ilk yerleşim M.Ö. 160’larda başladı. Ancak savaşta Makedonya Kralı Perseus bölgeyi yerle bir etti. Parga’nın ikinci kez yerleşim alanı haline gelmesi 1320’leri buldu. 1400’lü yıllarda Venedikliler tarafından yönetilen ve dönemin önemli ticari noktalarından biri haline gelen Parga zaman içinde birçok savaşa şahit oldu. Osmanlılar, Venedikliler, Arnavutlar ve Fransızlar arasında el değiştirdi. 1913’den beri deYunanistan topraklarında yer alıyor.

Parga’nın turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgeleri Venedik Kalesi, Valtos Plajı, Acheron ve Nekromanteio antik kalıntıları. Kasabanın diğer popüler alanları ise Kryoneri, Valtos, Lichnos ve Sarakiniko adındaki plajları.

Parga orta ölçekli bir bütçeyle rahatlıkla tatil yapılabilecek bir yer. Küçük pansiyonlar ve yıldızlı oteller dahil konaklama bedeli kişi başı 60-150 avro. Bizim meyhanelerimize benzeyen tavernalarda mezeli ve uzolu bir yemek ise kişi başı yaklaşık 50 TL. Venedik Kalesi’ndeki taş binalar da kafe ve restorana çevrilmiş.



Ulaşım

Parga Preveze Havaalanı’na 70 km uzaklıkta. Parga’ya gitmek için Preveze ya da Atina’ya uçup oradan havayollarının servisleriyle ya da otobüslerle ile kasabaya ulaşabilirsiniz.



Plajlar

Sarakiniko: Şehre 12 kilometre uzaklıktaki bu plaja botla da gidilebiliyor. Bu turistlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem, yolculuk boyunca şehrin güney kıyısını izleyebiliyorlar.

Kryoneri: Parga’nın içindeki bu küçük plaj yarı kum yarı çakıl taşıyla kaplı. En önemli özelliği de şehrin en büyük caddesinin hemen yanında yer alması.

Valtos: Parga’nın hilal şeklindeki en büyük ve en bilinen plajı olan Valtos şehrin güney batısında yer alıyor. Plajda dalış, paraşüt ve su kayağı gibi sporlar yapılıyor.

Lichnos: Şehre 4 km’lik uzaklıkta bulunan ve diğerlerine oranla daha sakin bir plaj olan Linchnos derin ve berrak suları ile dalgıç teknelerinin favori mola yeri.



Devşirme olarak geldi 13 yıl vezirlik yaptı

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Okan Yalabık’ın canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa devşirme olarak 6 yaşında Parga’dan alındı ve İstanbul’a getirildi. Kanuni’nin şehzadeliği sırasında kaldığı Manisa’daki sarayda onun en yakın arkadaşı ve yardımcısı oldu. Kanuni’nin padişah olmasıyla birlikte İstanbul’a gelip çeşitli görevlerde yer aldı.



Belgrad’ın fethinde ve Rodos seferlerinde savaştı. 1523’te de sadrazamlığa getirildi, bir yıl sonra da Kanuni’nin kız kardeşi Hatice Sultan ile evlendi. 16 Mart 1536 sabahı da sarayın önünde cesedi bulundu. Bu şaibeli ölüme Hürrem Sultan’ın neden olduğu söylenir.

13 sene sadrazamlık yapan Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa Hatice Sultan ile evliliği boyunca bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı’nda yaşamıştır.

