Yunanistan’ın Kızılhisar Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı

Io Chokona, Atina, 28 Eylül, (DHA) – Kızılhisar Adası’nın kuzeybatısında tam sayısı bilinmeyen göçmen taşıyan plastik bir bot kötü hava şartları nedeniyle battı. Frontex’e ait bir tekne denize düşen 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişiyi kurtarmayı başardı. Durumu ağır olan 9 yaşındaki bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Deniz Jandarması’na ait bir tekne adanın kayalık kısmında 20 kişiyi tespit etti. Bir helikopter ve Deniz Jandarması’na ait iki tekne botun battığı bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.