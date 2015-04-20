Yunanistan'ın ırkçı partisi Altın Şafak'ın liderinin yargılandığı dava başladı

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos'un suç örgütü lideri olmakla yargılandığı dava bugün başladı.

Davada partinin eski ve yeni milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişi de cinayet, cinayet için komplo kurmak, yasa dışı silah tasarrufu ve ırkçı şiddet suçlamalarıyla yargılanacak.

Altın Şafak'ın bir Nazi örgütlenmesi olup olmadığına da karar verecek olan yargıçlar, partinin geleceğini belirleyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin üçüncü büyük partisi olan Altın Şafak, 25 Ocak'ta yapılan genel seçimlerde yüzde 6,28 oranında oy alarak 17 milletvekili çıkarmıştı.

Parti için de karar alınacak

Dava, Atina yakınlarındaki bir cezaevinde oluşturulan mahkeme salonunda görülüyor.

En az bir yıl sürmesi beklenen davada Altın Şafak üyelerini 100'den fazla avukatın savunacağı, 130 kadar da tanığın dinleneceği belirtiliyor.

Yunanistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez parlamentoda grubu bulunan bir siyasi parti, suç örgütü oluşturmaktan yargılanıyor.

Ev hapsinde tutulan parti lideri Mihaloliakos bugünkü duruşmaya gelmedi.

18 ay önce gözaltına alınan Mihaloliakos, yasal ön tutukluluk süresini tamamladığı için bir süre önce ev hapsine alınmıştı.

Atina'da solcu şarkıcı Pavlos Fissas, 2013'te bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmüştü.

Ülkede büyük öfke yaratan bu cinayetin ardından Kamu Düzeni Bakanlığı Altın Şafak'ın suç örgütü kapsamına alınması için çalışma başlatmış ve parti hakkında iddianame hazırlanmıştı.