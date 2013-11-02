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Dünya

Yunanistan'da Altın Şafak Partisi üyesi iki kişi öldürüldü

Yunanistan'ın aşırı sağ partisi Altın Şafak'ın Atina'daki bürosuna silahlı saldırı düzenlendi

02 Kasım 2013 00:42

Yunanistan’ın başkenti Atina’da ırkçı Altın Şafak’ın bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda biri 22 diğeri 26 yaşında iki parti üyesi öldü. Saldırıda bir kişi de ağır yaralandı. Altın Şafak partisinden yapılan açıklamada ölenlerin binayı korumakla görevli üyeler oldukları belirtildi. Altın Şafak ayrıca,Samaras hükmetini parti bürolarının korunması için polis tahsis etmemekle, medyayı da parti üyelerini hedef göstermekle suçladı.

AP haber ajansına konuşan Altın Şafak milletvekili Georgios Germenis, saldırganların iki kişi olduğunu ve bir motosiklet üzerinde bina önünden geçerken yakın mesafeden Altın Şafak üyelerine ateş açtıklarını söyledi.
 
Germenis, “Motorsikletten kasklı biri indi ve onlara ateş etti” dedi ve saldırının Atina’nın Neo Iraklio mahallesindeki Altın Şafak binasında bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirtti.
 
Reuters haber ajansının aktardığına göre de başbakanlık binası dışında açıklama yapan hükümet sözcüsü Simos Kedikoglou, “Kim olurlarsa olsunlar, katiller hiçbir ayrım gözetilmeksizin bizim demokrasimiz çerçevesinde incelenecektir” dedi.
 
Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Nikos Dendias da 'Ülkenin herhangi bir neden yüzünden hesaplaşma alanına dönüşmesine izin verilmeyecek" dedi.
 
Yunanistan’da Eylül ayında sol görüşlü müzisyen Pavlos Fissas,  Altın Şafak amblemleri taşıyan bir grup tarafından saldırıya uğrayıp öldürülmüştü.
 
Aşırı sağcı partinin lideri Nikos Mihaloliakos da “suç çetesi örgütleme” suçlaması nedeniyle demir parmaklıklar ardında ve yargılanmasına devam ediliyor.

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