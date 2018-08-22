Yunanistan'ın iltica kararına Türkiye'den tepkiler

Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birine iltica hakkı tanınmasına ilişkin olarak Türkiye'den tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir" dedi.

"Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir"

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Yunanistan'ın kararının Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söyledi.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir."

İlk tepki AKP'den geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın firari askere iltica hakkı vermesine ilişkin olarak "Yunan yargısı darbecileri himaye eden bir karara daha imza atmış oldu" dedi.

Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yunan yargısının 'darbecileri himaye eden skandal bir karara' imza attığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."