Yunanistan'da Danıştay firari Türk askerin ‘iltica hakkı'nı tanıdı, diğerleri için de emsal teşkil edebilir

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan firari asker Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itirazı reddetti. Danıştay Genel Kurulu’nun aldığı bu karar, ülkedeki diğer firari askerlerin davalarında da emsal teşkil edebilir.

Anadolu Ajansı’nın konuya dair haberinde de, “Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi” yorumuna yer verildi.

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişimin ardından 8 asker Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu. Askerlerin iltica başvuruları sırasında Yunan basınına yansıyan ifadelerinde İstanbul'da Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini ve aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabakat sapladıklarını anlattılar.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü.