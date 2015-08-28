Yunanistan'ın ilk kadın başbakanı göreve başladı

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından Syriza lideri Aleksis Çipras'ın istifa etmesinin ardından kurulan geçici hükümete başbakan olarak atanan Vasiliki Thanu, cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen dini törenle yemin ederek göreve başladı. Thanu, Yunanistan'ın ilk kadın başbakanı oldu.

Yunanistan’ın 1974’te demokrasiye geçişi sonrası16. başbakanı olan Thanu, 2014’te Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı görevine atanmıştı. Temmuz ayında bakanlar kurulu kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığına getirilen 65 yaşındaki Thanu, memorandumlara karşı görüşleriyle biliniyor.