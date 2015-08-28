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Dünya

Yunanistan'ın ilk kadın başbakanı göreve başladı

65 yaşındaki Vasiliki Thanu, Yunanistan'ın cunta sonrasındaki 16. başbakanı oldu

28 Ağustos 2015 22:48

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından Syriza lideri Aleksis Çipras'ın istifa etmesinin ardından kurulan geçici hükümete başbakan olarak atanan Vasiliki Thanu, cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen dini törenle yemin ederek göreve başladı. Thanu, Yunanistan'ın ilk kadın başbakanı oldu.

Yunanistan’ın 1974’te demokrasiye geçişi sonrası16. başbakanı olan Thanu, 2014’te Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı görevine atanmıştı. Temmuz ayında bakanlar kurulu kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığına getirilen 65 yaşındaki Thanu, memorandumlara karşı görüşleriyle biliniyor.

 

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