Yunanistan'ın firari askere iltica hakkı tanıdığı kararın gerekçesi belli oldu

Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden 8 askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınması hükümetin itirazının reddedilmesine ilişkin olarak verdiği kararın gerekçesi yazıldı. Gerekçede Özkaynakçı’nın, darbe girişiminde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edilirken, Kemalist parti yanlısı olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin Yunan medyasından aktardığı habere göre kararın gerekçesinde, Özkaynakçı’nın, 15 Temmuz darbesinde yer aldığının ve FETÖ üyesi olduğunun kanıtlanmadığı iddia edildi. Ayrıca, Özkaynakçı’nın “Kemalist parti yanlısı olduğunu öne sürdüğü” ifadesi de yer aldı.

Danıştay, geçen 23 Mayıs’ta verdiği nihai kararda Özkaynakçı’nın hem iltica başvurusu kabul etmiş, hem de Yunan Hükümeti’nin bu konuda yaptığı itirazı reddetmişti. Hürriyet’in Danıştay Sekreteryası’ndan edindiği bilgilere göre, 23 Mayıs’ta verilen nihai kararın gerekçesi imla hataları da düzeltildikten sonra önümüzdeki günlerde Danıştay’ın internetteki sayfasında yayınlanacak. Danıştay’ın Özkaynakçı ile ilgili verdiği karar, diğer 7 asker için de emsal teşkil ediyor. 8 askerden bugüne kadar üçünün iltica talebi kabul edildi.