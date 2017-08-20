Yunanistan'ın Elia bölgesinde orman yangını

Io Chokona / Atina, 20 Ağustos (DHA) – 2007 yılında yanan ve ancak filizlenmeye başlayan Elia’nın zeytinlik ve ormanlık bölgelerinde bir kez daha büyük bir yangın çıktı.

42 kişinin ölümüne neden olan yangının izleri henüz silinmemişken bölge yine alevlere sarıldı. Zaharo köyünün Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Kossifas “Alevlerle evler arasındaki mesafe 50 metre bile değil. İyi ki şimdilik rüzgâr ters istikamette esiyor. Alevlere yaklaşmaya çalışan bir itfaiye aracı nerdeyse yanacaktı. Yangının derbendin olduğu bölgeye doğru yönlendiğinden karadan müdahale edilmesi imkânsız, bu yüzden havadan müdahale ediliyor” dedi.

Saat 15.00 civarında çıkan yangının söndürme çalışmalarına beş Pezetel ve üç Canader uçağı ile bir helikopter katıldı. Karada ise itfaiye kuvvetleri yangının evlere yaklaşmasını önlemeye çalışıyorlar.

Zaharo köyünün Belediye Başkanı Pantazis Hronopulos SKAİ tv’ye yaptığı açıklamada “Şiddetli rüzgâr devamlı istikamet değiştiriyor. Yangının kontrol dışına çıkacağından endişe ediyorum. Rodina köyünde halkın meydanda toplanması için kiliselerin çanları çalıyor. Yangın aynı zamanda Minthi ve Kostomera köylerine yaklaşıyor“ dedi. Son 24 saat içinde ülkede 67 orman yangını kaydedildi.