-Yunanistan'ın borç görüşmelerinde son tur ATİNA (A.A) - 26.01.2012 - Yunanistan'ın borcunun 100 milyar avro azaltılmasını amacıyla yürütülen borç takası görüşmeleri bugün yeniden başlıyor. Yunan hükümeti ve avro bölgesi tarafından bu hafta sonu tamamlanması öngörülen görüşmeler çerçevesinde kreditörler adına görüşmeleri yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Charles Dallara'nın bugün Başbakan Lukas Papadimos ile görüşmesi bekleniyor. Anlaşma için en önemli engeli mevcut Yunan tahvilleriyle değiştirilecek yeni tahvillerin faiz oranı oluşturuyor. Dallara dün Paris'te kreditörlerle görüşmüş, IIF'den yapılan açıklamada, anlaşma için hukuki ve teknik birçok konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtilmişti. Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos, gecen akşam gazetecilere yaptığı açıklamada ''PSI'' olarak bilinen tahvil takası görüşmelerini hafta sonuna kadar olumlu bir biçimde sonuçlanacağını kaydetmişti. ''Hafta sonuna kadar olumlu bir neticeye varacağız'' diyen Papadimos, Dallara'nın ziyaretinin de artık son ziyaret olacağını kaydetmişti. Kathimerini gazetesinin haberine göre, plana Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da katılımı da artık masada bulunan bir başka konuyu oluşturuyor. Plana Avrupa Merkez Bankası'nın da katılımını isteyen IMF Başkanı Christine Lagarde sektörün kilit bir role sahip olduğunu söylemiş, özel ve kamu sektörünün katılmındaki dengenin önemini vurgulamıştı. Lagarde, ülkenin özel sektöre olan borcu yeteri kadar müzakere edilmezse, plana Yunan tahvillerini elinde tutan kamu sektörünün de katılımının önemli olduğunu kaydetmişti.