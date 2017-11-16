Yunanistan'ı sel vurdu: En az 15 kişi yaşamını yitirdi

Atina yakınlarındaki çok sayıda yerleşim yerini sel bastı. En az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de kayıp. Sel nedeniyle yollar kapandığı için yardım faaliyetleri güçlükle yürütülüyor. Sel nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Nikolaos Stelya’nın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, – Yunanistan güne büyük bir sel felaketi ile uyandı. Atina’ya yakın mesafelerde bulunan yerleşim yerlerinde büyük bir sel felaketi vurdu. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Onlarca kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 3 günlük yas ilan etti. Kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Yunanistan’da yayın yapan Skai Televizyonu ölü sayısının artmasından endişe edildiği bilgisini geçiyor. Kanala göre sel felaketinden etkilenen yerleşim merkezleri arasında Nea Peramos, Magoula ve Mandra bulunuyor.

Son bilgilere göre bir kadın hayatını kendi evinde, sel sularına kapılarak kaybetti. Kadının cansız bedenine itfaiye ekipleri ulaştı. Kadının hayatını kaybettiği evin yakınlarında 88 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine de ulaşıldı. Aynı saatlerde Magoula’da 60-65 yaşlarındaki bir kişi bir iş yerinin avlusunda hayatını kaybetti.

50 yaşlarındaki başka bir kişi de aynı şartlar altında Atina-Thiva ulusal karayolu yakınlarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce ev ve işyeri sular altında

Yunanistan makamları ölü sayısının artabileceğini vurguluyor. Yüzlerce ev ve işyeri sular altında kalmış durumda.

Sel felaketi yolları da etkiledi. Sel nedeniyle birçok trafik kazası meydana gelirken bu kazalar arkalarında yaralılar bırakıyor. Sel nedeniyle Atina yakınlarındaki birçok ana yol ve nehirlere dönüşüyor. Birçok yol kullanılamaz hale geldi.

Diğer yandan itfaiye ve kurtarma birimleri yüzlerce yardım çağrısına cevap vermekte zorlanıyor.

Yunanistan medyası büyük sel felaketinden yetersiz altyapıyı ve zamanında gerekli önlemleri almayan ilgili mercileri suçluyor.