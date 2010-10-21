Yunanistan'ı batıran Türkiye ile sınır anlaşmazlıkları



T24 - Avrupa Parlemantosu'ndaki Yunan vekiller, Yunanistan'ın ekonomisini zora sokan sebeplerden biri olarak savunma harcamalarını gösterdi. Başbakan Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı "adalar üzerinde uçaklar uçmasın" önerisi ile beraber ekonomik sıkıntılara sebep olan silahlanma yarışına çözüm barışçıl yollardan gelecek.



Avrupa Parlamentosu’ndaki Yunan vekiller, Yunanistan’ın bütçe açığının “muazzam” boyutlardaki askeri harcamalar olduğunu belirterek bundan TBMM’nin ülkeye karşı savaş tehdidinde bulunmasını sorumlu tuttular. Yunanistan’dan gelen üyeler konuyla ilgili bir soru önergesi vererek sorunu Avrupa Parlamentosu gündemine taşıdılar. AB Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikalarından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ise Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde uçmasıyla ilgili soru önergesine yanıtında, Türk askeri uçaklarının Yunan adaları üzerindeki uçuşları sonucu ortaya çıktığı iddia edilen “sınır anlaşmazlıklarının”, Türkiye ve Yunanistan tarafından barışçı bir şekilde çözümünü desteklediklerini bildirdi.



Füle, Avrupa Parlamentosu’nun Yunanistan kökenli üyeleri Niki Tzavela ve Nikolaos Salavrakos’un “TBMM’nin Yunanistan’a karşı ‘Casus Belli’ ilanına başvurması” konulu soru önergesini yanıtladı. Yunan vekiller önergelerinde “Yunanistan’ın bütçe açığının temel nedenlerinden biri muazzam miktarlara ulaşan savunma harcamalarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yunanistan’a karşı savaş tehdidini(casus belli) sürdürmesi, ülkeyi bir silahlanma yarışına zorlamakta, bunun maliyeti Yunanistan GSYİH’sının yüzde 4.7’sini oluşturmaktadır. Bu çerçevede Komisyon TBMM’nin Yunanistan’a karşı ‘casus belli’ tehdidini kaldırmasını sağlamak için ne gibi önlemler alacak” diye sordular.



Füle: Türkiye'yi izleyeceğiz





AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ise yanıtında Yunan adaları üzerindeki askeri uçuşlara ilişkin Yunanistan tarafından yapılan birçok şikâyetin Türkiye hakkındaki ilerleme raporlarına yansıdığını belirtti. Sınır anlaşmazlıklarına barışçı çözüm ve iyi komşuluk politikası izlemenin, AB’ye katılmak isteyen her ülke için uyulması gerekli temel ilke olduğunu kaydeden Füle, konunun Türkiye için 2005 Ekim ayında uzlaşılan müzakere çerçevesinde belirtildiğini hatırlattı. Füle, “Çerçevenin 6. Paragrafı katılım müzakerelerinde ilerlemeyi bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşullardan biri ‘Türkiye’nin, iyi komşuluk ilişkileri hakkında net taahhüdü ve gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı’nın zorunlu yargılama hakkının kabulü dâhil, herhangi bir olağanüstü sınır uyuşmazlığının çözümünün BM Sözleşmesi’nin anlaşmazlıkların barışçıl çözüm ilkesiyle uyum içinde üstlenilmesi’dir” dedi.



Bu konunun gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı’nın kısa vadeli önceliğini oluşturduğunu, AB tarafından Ortaklık Konseyi ile Ortaklık Komitesi toplantılarında ve Türkiye’deki görüşmelerde sistematik olarak gündeme getirildiğini kaydeden Füle, “Komisyon, Başbakan Papandreu ve Başbakan Erdoğan’ın son girişimlerine ek olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşme sürecinin olumlu sonuca ulaşmasını ummaktadır.



Komisyon Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü ilkesi ışığında izlemeyi sürdürecek ve konuyu 2010 Kasımında yayınlanacak olan yıllık İlerleme Raporu’nda ele alacaktır” dedi.



Erdoğan askeri uçuşların durmasını istiyor





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Füle’nin soru önergesine vermesinden bir gün sonra 19 Ekim’de bir Yunan televizyonuna verdiği demeçte, “Biz adalar üzerinde hiç uçuş olmasın istiyoruz. İki ülke kamuoyunun duruma askeri açıdan bakması da önlenmelidir” demişti. Atina ziyareti öncesi SKAI TV’de bir demeci yayınlanan Başbakan Erdoğan, “Yunanistan’ın savaş uçakları çok büyük bir alanda uçuyor. Bizim kıta sahanlığımıza kadar geliyor. Bizim kat edecek bu kadar büyük mesafemiz yok. Bu noktada karşılıklı bir anlayış gerekiyor” derken bu durumun kendisini üzdüğünü belirtmişti. Başbakan Erdoğan, iki ülke halklarının psikolojisini değiştirmek gerektiğini de kaydetti. Erdoğan, “Kamuoyları konuya askeri açıdan bakmamalı” derken karşılıklı anlayışla askeri harcamaların büyük oranda düşürülebileceğini hatırlattı. Yunanistan’ın geçen yıl Ege’deki it dalaşı maliyetinin 25 milyon euro olarak hesaplandığı iddia edildi.