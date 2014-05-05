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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye vize desteği

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kutras, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğinde en güçlü destekleyicisi olduğunu belirterek, 'Vizenin kaldırılması çalışmalarının başında bulunuyoruz' dedi

05 Mayıs 2014 18:27

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstandinos Kutras, Türkiye ile Yunanistan arasında vize konusunda çeşitli kolaylıkların olduğuna dikkati çekerek, "Vize gibi engellerin aşılmasıyla iki ülke halkı daha da yakın gelecek ve bu sadece ekonomi ve turizm alanını değil genel olarak ilişkileri olumlu bir şekilde etkileyeceği kanısındayım" ifadesini kullandı. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki vize konusuna değinen Sözcü Kutras, "Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğinde en güçlü destekleyicisidir, bu çerçevede vizenin tam olarak kaldırılması konusu çalışmalarının başında bulunuyoruz. Vize gibi engellerin aşılmasıyla iki ülke halkı daha da yakın gelecek ve bu sadece ekonomi ve turizm alanını değil genel olarak ilişkileri olumlu bir şekilde etkileyeceği kanısındayım. Zaten bazı Ege adalarında uygulanan hızlı vize ile ilgili pilot program şu an uygulamadadır" ifadelerini kullandı. 

Kutras, Türkiye'nin Yunanistan ile enerji alanındaki işbirliğini "önemli bir gerçeklik" olarak tanımlarken, gerek Trans Adriyatik Projesi (TAP) gerekse Gümülcine-Karacabey elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması kapsamında iki ülkenin enerji alanında işbirliği yaptığını anlattı. 

Ege Denizi'nde 1996'da görev yaparken düşen Türk F-16 uçağı ve pilotu Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşının bulunmasına yönelik araştırmalara katkı sağlamaya hazır olduklarına dikkati çeken Sözcü, bunu Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos'un Türk mevkidaşı İsmet Yılmaz'a bildirdiğini hatırlattı. 

Kıbrıs meselesine de değinen Kutras, "Kıbrıs meselesinin çözümü yönünde bir faaliyet yaşanıyor, önemli olan yakınzaman içinde belirli bir neticenin elde edilmesi ve Güven Artırıcı Önlemler'in uygulanmasıdır. BM kararları ve AB müktesebatı çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm her iki toplumun da yararınadır" dedi.

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