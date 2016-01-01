Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı eleştirisi



Yunanistan, her gün binlerce sığınmacının Yunan adalarına geçtiği gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirdi. Göçten sorumlu Yunan Başbakan Yardımcısı Yanis Mouzalas “Türkiye akının önünü almıyor. Şiddetli fırtınaya rağmen günde 4 bin sığınmacı bombardımanına tutuluyoruz. Bu normal olamaz”, dedi. Kasım ayı sonlarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sığınmacı akınının frenlenmesi için eylem planı hazırlanması kararlaştırılmıştı. AB karşılığında Türkiye'ye vize kolaylığı, üç milyar Euro'luk mali yardım ve tam üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması vaadinde bulunmuştu.

Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında ise azalma olmadı. Perşembe günü Türkiye yakınlarındaki üç adadan Pire limanına 3 bin 600 sığınmacı getirildi.

Mouzalas, Yunanistan'ın ya da başka bir AB ülkesinin tek başına sorunun üstesinden gelemeyeceğini söyledi. Başbakan yardımcısı, AB'deki ortaklarının bunu bilmelerine rağmen iç siyasi nedenlerle sığınmacı probleminden Yunanistan'ı sorumlu tuttuklarını sözlerine ekledi.

Midilli'nin güneyindeki Sakız Adası'nda görev yapan bir sahil muhafaza görevlisi kış mevsiminin kendini hissettirdiği fırtınalı havada Türkiye'den ayrılmanın büyük hata olduğunu söyledi.