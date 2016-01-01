T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı eleştirisi

Yunanistan hükümeti Türkiye'den, hayati tehlikenin bulunduğu fırtınalı havada sığınmacıların Yunan adalarına geçişinin önlenmesini istedi.

01 Ocak 2016 11:30


Yunanistan, her gün binlerce sığınmacının Yunan adalarına geçtiği gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirdi. Göçten sorumlu Yunan Başbakan Yardımcısı Yanis Mouzalas “Türkiye akının önünü almıyor. Şiddetli fırtınaya rağmen günde 4 bin sığınmacı bombardımanına tutuluyoruz. Bu normal olamaz”, dedi. Kasım ayı sonlarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sığınmacı akınının frenlenmesi için eylem planı hazırlanması kararlaştırılmıştı. AB karşılığında Türkiye'ye vize kolaylığı, üç milyar Euro'luk mali yardım ve tam üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması vaadinde bulunmuştu.

Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında ise azalma olmadı. Perşembe günü Türkiye yakınlarındaki üç adadan Pire limanına 3 bin 600 sığınmacı getirildi.

Mouzalas, Yunanistan'ın ya da başka bir AB ülkesinin tek başına sorunun üstesinden gelemeyeceğini söyledi. Başbakan yardımcısı, AB'deki ortaklarının bunu bilmelerine rağmen iç siyasi nedenlerle sığınmacı probleminden Yunanistan'ı sorumlu tuttuklarını sözlerine ekledi.

Midilli'nin güneyindeki Sakız Adası'nda görev yapan bir sahil muhafaza görevlisi kış mevsiminin kendini hissettirdiği fırtınalı havada Türkiye'den ayrılmanın büyük hata olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanTürkiyeYunanYunan Başbakan Yardımcısı Yanis MouzalasAvrupa BirliğiEuroPireSakız AdasıDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24