Yunanistan'dan Türkiye'ye 'karasu ihlâli' suçlaması

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Pazar günü Kardak Kayalıkları'na yönelik ziyareti sırasında TSK'ya mensup özel kuvvetleri taşıyan iki hücum botunun İmia Adası'na yaklaşarak yedi dakika boyunca orada kaldığını ve Yunanistan karasularını ihlâl ettiğini iddia etti.

Yunanistan ile Türkiye arasında sık sık tartışmalara konu olan İmia Adası, Bodrum'un yaklaşık 1 kilometre açıklarında bulunuyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında 21 yıl önce Kardak Kayalıkları nedeniyle kriz çıkmıştı.

Komşu ülkeler arasında gergin süreç

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulunan sekiz askerin Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik geçen haftaki mahkeme kararının ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir siyasi gerginlik baş gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın askerlerin iade talebini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la Geri Kabul Anlaşması'nın iptali gündemde" dedi.

Yunanistan'dan yapılan açıklamada ise 'bir hukuk devleti olan Yunanistan'da yargının bağımsız' olduğunun altı çizildi.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA