Yunanistan'dan Türkiye'ye 'imam' cevabı: İmam yasası azınlığın çıkarına

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal'ın 'Yunanistan Parlamentosu'nun, kamuoyunda '240 İmam Yasası' olarak bilinen, 2007 tarihli yasada bazı değişiklikler yapılmasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etmesiyle sonuçlanan sürecin, yakından ve derin kaygıyla izlendiğini' belirten açıklamasına yanıt verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini ileri süren Delavekuras, "İmam yasasının azınlığın çıkarına olduğu" görüşünü dile getirdi.

Delavekuras, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Müslüman azınlığın kendisini, Trakya'daki din öğretmenlerinin statüsüyle alakalı konuları olumlu şekilde düzenleyen bir inisiyatifle ilgili açıklaması, Gümülcine'deki Türk Konsolosluğu'nun, Yunanistan'daki parlamenter süreci etkileme çabalarıyla ilgili basına yansıyan bilgiler ışığında, iki ülkenin, ilişkilerin iyileşmesi çabalarına ilişkin niyetleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Delavekuras, kanuni düzenlemeyle ilgili olarak, ilk kez Müslüman Azınlık öğrencilerinin eğitim gördüğü Trakya'daki devlet okullarında Kur'an-ı Kerim öğretilmesi olanağı sağlanması, Trakya'daki Müslüman din adamlarının arzu etmeleri durumunda devlet memuru statüsüne dahil edilebilmeleri gibi avantajlar getirdiğini savundu.