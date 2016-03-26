Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderiliyorlar



Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkeye yasadışı yollardan giren 71 kişi Türkiye'ye iade edildi.

Gönderilenlerin 69'unun Pakistan, 2'sinin ise Bangladeş vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yılbaşından bu yana Türkiye'ye sınırdışı edilenlerin sayısı 766 oldu. Bunların 295’i Pakistan, 33’ü Bangladeş, 268’i Fas, 144’ü Cezayir ve 4’ü Tunus vatandaşı.

Yunanistan ve Türkiye 14 yıl önce iadeler konusunda ikili anlaşma imzalamıştı. Başbakan Aleksis Tsipras ve mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ay başında İzmir'de bir araya gelerek bu anlaşmayı tekrar canlandırmıştı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde de iadelerin olması bekleniyor. Anlaşma uyarınca Türkiye'den Yunanistan'a 20 Mart'tan sonra yasadışı yollardan geçmiş olan tüm sığınmacılar, 4 Nisan tarihinden itibaren zorunlu olarak geri gönderilebilecek.