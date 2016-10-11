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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'dan sığınma isteyen 4 askere ret

15 Temmuz’dan sonra 8 asker Yunanistan’a kaçmıştı

11 Ekim 2016 20:58

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerden 4'sinin iltica başvurusu reddedildi. 3 askerin iltica başvurusu daha önceden reddedilmişti. 

Yunanistan’dan sığınma talep eden askerlerin avukatı konuştu: O geceyi nasıl anlattılar, süreç nasıl işleyecek?

Ne olmuştu?

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sekiz asker askeri bir helikopterle Dedeağaç Havalimanı'na inmişti. Dedeağaç Mahkemesi Yunanistan'a yasa dışı yollardan girdikleri için askerler hakkında ikişer ay tecilli hapis cezası vermişti. Türk askerler Atina yakınlarındaki bir kampa gönderilmişti.

Times gazetesine konuşan askerler darbe girişiminden haberleri olmadığını savunmuştu. Askerler emir alarak göreve gönderildiklerini ve bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ileri sürmüşlerdi. Kendilerini Türkiye'de neyin beklediğini bildiğini söyleyen askerler, işkence görebileceklerini belirtmişlerdi.

 

 

 

 

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