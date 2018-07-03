Yunanistan'dan Livaneli'ye “Barış Ödülü”

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Dışişleri Bakanı İsmail Cem\'in ailesi ve Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu tarafından hayata geçirilen \"Cem- Papandreu Uluslararası Barış Ödülü\", bu yıl Zülfü Livaneli’ye verildi. Livaneli, Rodos adasında düzenlenen törende ödülünü Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu’nun elinden aldı.

İlki 2016 yılında Şarık Tara ve Theodore Papaleksopulos\'a verilen \"Cem-Papandreou Uluslararası Barış Ödülü\" bu yıl Zülfü Livaneli’nin oldu. Rodos Kalesi’nde düzenlenen ve ev sahipliğini Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreu’nun üstlendiği törende, birçok ülkeden siyasetçiler, bilim ve sanat insanları hazır bulundu. Livaneli, yaptığı teşekkür konuşmasında ülkeler arasındaki çelişkilerin çözümünde kültür ve sanatın rolü üzerinde durdu.