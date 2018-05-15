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Dünya

Yunanistan'dan İsrail askerlerinin Gazze saldırısına tepki

Io Chokona / Atina, 15 Mayıs (DHA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında 60’a yakın Filistinliyi öldürüp iki bin 770’ini yaralamasını Yunanistan yönetiminin ana partisi SYRIZA şiddetle kınadı

15 Mayıs 2018 13:59

Io Chokona / Atina, 15 Mayıs (DHA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında 60’a yakın Filistinliyi öldürüp iki bin 770’ini yaralamasını Yunanistan yönetiminin ana partisi SYRIZA şiddetle kınadı.
SYRIZA’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi:
\"Uluslararası cemiyet İsrail askerlerinin onlarca kişiyi öldürüp yüzlercesini yaralamasını kati olarak kınamalıdır. Filistin meselesinin çözümünü, 1967’nin sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkenti olacağı, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve iki devletin barış içinde yaşamasını bütün gücümüzle destekliyoruz. Bölgede barışın sağlanması için müzakerelerin tekrar başlaması tek çözümdür.\"
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos devlet televizyonunda, “Önümüzdeki günler zor olacak, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Cemiyeti ve Arap Birliği derhal barışın sağlanması için insiyatif almalıdır” dedi.  
Pazartesi günü Atina’nın İsrail Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın da katıldığı gösteride ABD\'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin sivil Filistinlileri öldürmesi şiddetle kınandı.

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