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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'dan iadesi beklenen 2 darbeci askerin iadesinin reddine itiraz

5 askere yönelik iade talepleri reddedildi

09 Aralık 2016 21:00

Atina Başsavcısı, Yunanistan'a kaçan 2 darbeci askerin iade edilmemesine yönelik karara itiraz etti.

Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden dün mahkeme karşısına çıkarılan ikisi için verilen karara Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı tarafından itiraz edildi.

Yunan başsavcı, kamu ve devlet yararını gerekçe göstererek, kararın temyizi için Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) başvuru yaptı. Söz konusu iki darbeci asker için karar, Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından verilecek.

Türkiye'nin iade talebine ilişkin verilen kararların tamamının temyize gitmesi ile darbeci 8 asker hakkındaki hüküm, Yüksek Mahkeme tarafından en geç 8 gün içerisinde verilmiş olacak.

Bu hafta içerisinde Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilirken, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

 

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