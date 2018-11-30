Yunanistan'dan gönderilen kaçakları silahla yaralayıp, gasbeden 4 kişiye tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan\'da polis ekiplerince yakalanıp, Türkiye\'ye geri gönderilen 2 kaçağın parasını gasbettikleri, kendilerine direnen 1 kaçağı ise av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla polis ve jandarmanın ortak operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece, İpsala\'daki Paşa köyü yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan\'da polis tarafından yakalandıktan sonra Türkiye\'ye geri gönderilen 2 Pakistanlı kaçak göçmenin önü, çeltik tarlasında yürürken Zafer Bozkaya, Rıdvan Tolu, Emrah Tuncalı ve Sertay Bayka tarafından kesildi. Şüpheliler, av tüfekleriyle 2 Pakistanlının 200 euro ve 200 Türk lirasını gasbederek, olay yerinden kaçtı. Kaçak göçmenler, daha sonra İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurarak, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile olayın meydana geldiği bölgede arama yaptı. Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda, park halindeki 22 DE 507 plakalı araçta Zafer Bozkaya, Rıdvan Tolu, Emrah Tuncalı ve Sertay Bayka\'yı yakalanarak, gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız 2 av tüfeği, 9 fişek ve balta ele geçirildi.

GASBEDEMEYİNCE TÜFEKLE VURMUŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 4 şüphelinin, yaklaşık 2 hafta önce İpsala Sınır Kapısı yolundaki 1\'inci köprüde gasbetmek istedikleri Ürdün uyruklu Ezzettin Hani\'yi karşı gelince av tüfeğiyle vurarak, omzundan ve ayağından yaraladıklarını belirledi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Bozkaya, Rıdvan Tolu, Emrah Tuncalı ve Sertay Bayka, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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