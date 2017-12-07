Yunanistan’dan Erdoğan’ın “Lozan güncellenebilir” açıklamasına cevap: Kaygı verici

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti öncesinde yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması kabul edilen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğine dair açıklamasını “kaygı verici” olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın Yunan Skai TV’ye verdiği röportajın ardından Çarşamba akşam saatlerince bir açıklama yapan Çanakopulos, "Erdoğan'ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor" dedi.

“Müzakereye açık olmayan bir temel taş”

Çanakopulos ayrıca, Lozan Anlaşması'nın iki ülkenin gerçek bir işbirliği ortaya koyabileceği "müzakereye açık olmayan bir temel taş" olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a düzenleyeceği ziyaret öncesinde Skai TV ve Kathimerini için Alexis Papchelas tarafından yapılan röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki modern sınırları belirleyen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğini ifade etmişti.

Çipras: İlişkiler Lozan Antlaşması’na

tam saygı temelinde gerçekleşmeli

Erdoğan’ın ziyareti öncesi, Anadolu Ajansı’na konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’yle ilişkilerin karşılıklı saygı, uluslararası hukuk ve Lozan Anlaşması’na tam saygı temelinde gerçeklemesi gerektiğini söylemişti.