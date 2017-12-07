T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan’dan Erdoğan’ın “Lozan güncellenebilir” açıklamasına cevap: Kaygı verici

"Lozan Antlaşması, iki ülkenin gerçek bir işbirliği ortaya koyabileceği, müzakereye açık olmayan bir temel taş"

07 Aralık 2017 15:23

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina  ziyareti öncesinde yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması kabul edilen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğine dair açıklamasını “kaygı verici” olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın Yunan Skai TV’ye verdiği röportajın ardından Çarşamba akşam saatlerince bir açıklama yapan Çanakopulos, "Erdoğan'ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor" dedi.

“Müzakereye açık olmayan bir temel taş”

Çanakopulos ayrıca, Lozan Anlaşması'nın iki ülkenin gerçek bir işbirliği ortaya koyabileceği "müzakereye açık olmayan bir temel taş" olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’a düzenleyeceği ziyaret öncesinde Skai TV ve Kathimerini için Alexis Papchelas tarafından yapılan röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki modern sınırları belirleyen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğini ifade etmişti.

Çipras: İlişkiler Lozan Antlaşması’na
tam saygı temelinde gerçekleşmeli

Erdoğan’ın ziyareti öncesi, Anadolu Ajansı’na konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’yle ilişkilerin karşılıklı saygı, uluslararası hukuk ve Lozan Anlaşması’na tam saygı temelinde gerçeklemesi gerektiğini söylemişti.

ETİKETLER

cumhurbaşkanırecep tayyip erdoganlozangüncelleme

İlgili Haberler

Erdoğan: Lozan Antlaşması güncellenebilir

“Zaman içinde tüm anlaşmalar güncellemeye ihtiyaç duyar ve son gelişmeler ışığında Lozan’a da çeki düzen vermek gerekiyor”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24