Erdoğan: Lozan Antlaşması güncellenebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşması kabul edilen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğini söyledi. Erdoğan, böyle bir hamlenin hem Türkiye hem de Yunanistan için kazançlı olacağını ifade etti.

Kathimerini’de yer alan habere göre, Yunanistan’a düzenleyeceği ziyaret öncesinde Skai TV ve Kathimerini için Alexis Papchelas tarafından yapılan röportajda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki modern sınırları belirleyen Lozan Antlaşması’nın güncellenebileceğini ifade etti. Erdoğan, Ankara’nın Atina’ya yönelik “haklı savaş açma nedeninin” kaldırılması ihtimalini ise tartışmayacağını kaydetti.

AFP’nin haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak, “Bence zaman içinde tüm anlaşmalar güncellemeye ihtiyaç duyar ve son gelişmeler ışığında Lozan’a da çeki düzen vermek gerekiyor. Ya da isterseniz güncelleme. Bu güncelleme sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Yunanistan için. İki taraf için de yararlı olabilir” ifadeleri yer aldı.

"Lozan A'dan Z'ye bir değerlendirmeye tutulabilir"

Erdoğan, Lozan'ın güncellenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek bu konunun konuşularak halledebileceğine dikkat çekti.

"Aslında, dünyada tüm yapılan anlaşmaların zamanın akışı içerisinde güncellenmesi gerekir. Lozan'ın da bu şekilde tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme, sadece Türkiye için değil Yunanistan için de faydalı olabilir. Bu konuya hakim olmayanlar, 'Bunu Erdoğan söylediğine göre acaba bunun altından farklı bir şey mi çıkar?' diyor. İşin aslı, bu güncellemeyle iki ülke dostluğumuzu, güvenliğimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz; bunun üzerinde durmamız lazım. Zaman zaman bakıyorsunuz bir adadan dolayı hemen ortalığı karıştırıyorlar. Bunların aşılması lazım diye düşünüyorum. Güncelleme derken, A'dan Z'ye bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Yunanistan'ın da rahatsız olduğu bazı madde başlıkları olabilir. Bunlar oturulup konuşulur. Bir Kardak Krizi var, hala çözülemiyor. Sürekli dışişleri bakanları bir araya geliyor. Bakıyorsunuz, birinde bir dışişleri bakanı farklı bir ifade kullanıyor, bir diğerinde bir başka dışişleri bakanı farklı cümleler kullanıyor. Sıkıntılar devam ediyor. Tüm bu krizlerin aşılabilmesi için bir araya gelinip bunların tekrar görüşülmesinde fayda var. Bu, ülkelerimizin geleceği açısından önem ifade ediyor. Konuşa konuşa halledeceğiz bunları. Konuşmadan, bir araya gelmeden bunları aşmak mümkün değil. Öyleyse hiç çekinmeye gerek yok."

"Kültür ve geleneklerimizde çok fazla ortak nokta var"

Erdoğan, Türkiye'den Yunanistan'a ciddi sayıda turistin seyahat ettiğini belirtti.

Her iki ülkenin birbiriyle muhabbet noktalarının çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bugünün işi değil bu. Geçmişten bugüne böyle geliyor. Adalar arasında gidiş gelişler, çok çok heyecan dolu. Biz bunların geliştirilmesi için de diyoruz ki bu adımları kararlı bir şekilde atalım. Yunanistan Cumhurbaşkanı'yla da ve Sayın Başbakan'la bu alanda yaptığım görüşmelerde 'Gelin bunları aşalım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin kültür ve geleneklerinde çok fazla ortak noktanın olduğuna dikkati çekti.

Kıta sahanlığı

Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'de kara sularının mesafesini tek taraflı olarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alması durumunda bunun Türkiye tarafından savaş sebebi sayılıp sayılmayacağına ilişkin bir soruya, "(Kıta sahanlığı) Tabii ki işimizi zorlaştırır. 'Casus belli' de bunlardan bir tanesi. Bunları tahrik etmememiz lazım. Bırakalım teknik kadrolarımız bunları en iyi şekilde çalışsınlar. Bunları da aşalım" yanıtını verdi.

“Çipras, darbecilerin 15-20 günde iade edileceğini söyledi, hala Yunanistan’dalar”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan ve Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadeleri reddedilen askerlerle ilgili de konuşan Erdoğan, “Darbeciler Yunanistan’a kaçınca Çipras’ı aradım ve kendisine ‘Sevgili dostum bu adamlar darbeye teşebbüs ettiler ve buradan kaçıp Yunanistan’a kaçtılar. Bunların iadesini istiyorum’ dedim. Bu ilk gece oldu. Çipras, konu ile ilgileneceğini ve 15-20 günde Türkiye’ye iade edileceğini söyledi. Ama maalesef hala Yunanistan’dalar. Bizim bunları çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Eğer Yunanistan'a karşı böyle bir şey yapılıyorsa biz orada da dikkatli olmamız lazım. Biz de bunları aynı şekilde yakalayıp Yunanistan'a teslim etmemiz lazım. Darbe ne demek ya? Böyle bir darbeyi yapacaklar, biz de seyirci kalacağız. Olamaz böyle bir şey” diye konuştu.

"Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız"

"Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna" ilişkin değerlendirme üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Hükümet bunları iade eder. Biz bunları çok çektik. Yunanistan da darbelerden çok çekti. 17 Kasım terör örgütünden çok çektiniz. Biz de PKK'dan çok çektik. Şimdi bir de FETÖ meselesi çıktı. Bunları biz dayanışma içerisinde yapacağız. 17 Kasım ile ilgili böyle biri bizde yakalandığı zaman size teslim etmemiz lazım. Bizdeki teröristler sizde yakalandığı zaman siz bize teslim edeceksiniz.

Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil.

"Geciken adalet, adalet değildir. Bu geciken adalet işte. Uzadıkça uzarsa bu adalet olmaktan çıkıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik."

"Flynn ile doğru dürüst görüşmem yok"

"Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in kullanılarak Trump yönetiminin etkilenmeye çalışıldığı" iddialarına ilişkin ise Erdoğan, "Flynn ile doğru dürüst bir görüşmem bile yok. Flynn'i gazetelerde televizyonlarda duyuyorum o kadar. Benim daha çok irtibat halinde olduğum tabii ki Trump, Tillerson. Bunlarla yaptığımız görüşmeler dışında diğer arkadaşlarım görüşmeleri yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'yle görüştük ama henüz bir gelişme yok"

Erdoğan, son dönemde ABD ile üzücü gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Suriye'deki, Irak'taki gelişmeleri bizim birlikte kontrol altına almamız gerekir. Kendileriyle yaptığımız telefon görüşmelerinde de ele aldık fakat oralarda da henüz bir ilerleme yok. Şu anda Rusya ile bazı görüşmeleri yapıyoruz. Orayla yaptığımız görüşmelerde bazı olumlu adımlar atıyoruz, atacağız." şeklinde konuştu.

Perşembe günü saat 11.00’de Atina’ya varması beklenen Erdoğan’ın ziyareti öncesi, Anadolu Ajansı’na konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’yle ilişkilerin karşılıklı saygı, uluslararası hukuk ve Lozan Anlaşması’na tam saygı temelinde gerçeklemesi gerektiğini söylemişti.