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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan’dan borç ödeme sözü

Yunan Maliye Bakanı Varufakis, ülkesinin IMF’ye olan borcunu hafta içinde ödeme taahhüdü verdi.

06 Nisan 2015 12:20

Yunanistan, kreditörlere mali yardımlar karşılığında
tüm yükümlülüklerini yerine getirme sözü verdi.
Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF)
Başkanı
Christine Lagarde ile yaptığı görüşme sonrası ülkesinin kreditörlerle uzlaşılan koşullara kayıtsız
uyacaklarını kaydetti.
Lagarde da açıklamasında, Yunanistan'ın 450 milyon euro tutarındaki kredi borcunu 9 Nisan'da
ödemeyi taahhüt ettiğini doğruladı.
Varufakis ayrıca, hükümetinin Yunanistan'da büyük reformlar planladığını ve kreditörlerle olan
müzakerelerin etkinliğini geliştirmeye çalışacağını kaydetti.
Atina geçen hafta IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu'nda oluşan Troyka'ya ayrıntılı bir
reform listesi sunmuştu.
AB yetkilileri, müzakerelerde ilerleme sağlandığını
ancak anlaşma için daha yapılması gereken pek çok iş
olduğunu bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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