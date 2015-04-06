Yunanistan’dan borç ödeme sözü

Yunanistan, kreditörlere mali yardımlar karşılığında

tüm yükümlülüklerini yerine getirme sözü verdi.

Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF)

Başkanı

Christine Lagarde ile yaptığı görüşme sonrası ülkesinin kreditörlerle uzlaşılan koşullara kayıtsız

uyacaklarını kaydetti.

Lagarde da açıklamasında, Yunanistan'ın 450 milyon euro tutarındaki kredi borcunu 9 Nisan'da

ödemeyi taahhüt ettiğini doğruladı.

Varufakis ayrıca, hükümetinin Yunanistan'da büyük reformlar planladığını ve kreditörlerle olan

müzakerelerin etkinliğini geliştirmeye çalışacağını kaydetti.

Atina geçen hafta IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu'nda oluşan Troyka'ya ayrıntılı bir

reform listesi sunmuştu.

AB yetkilileri, müzakerelerde ilerleme sağlandığını

ancak anlaşma için daha yapılması gereken pek çok iş

olduğunu bildirmişti.

