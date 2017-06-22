Yunanistan'dan, Ayasofya için UNESCO'ya çağrı

Müze statüsüne sahip Ayasofya’da Kadir Gecesi için düzenlenen program ve sabah ezanı okunmasına Yunanistan tepki gösterdi.

Birgün'ün haberine göre, Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Genel Direktör Yardımcısı Francesco Bandarin’le bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, UNESCO’dan destek istedi.

UNESCO'dan Ankara'ya tepki: Bu ilk değil,daha önce de söyledik,yine söyleyeceğiz

Amanatidis’le ortak basın toplantısı düzenleyen Bandarin de UNESCO’nun pozisyonunun kesin olduğunu ve bunu daha da kesinleştireceklerini söyledi.

Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunun altını çizen Bandarin, “Bu ilk kez olmuyor, Türk hükümetine Ayasofya’nın dünya mirası olarak kalması gerektiğini daha önce de söyledik, bunu tekrarlayacağız” dedi.