Yunanistan'daki yangında ölü sayısı 87'ye yükseldi

Yunanistan başkenti Atina'nın yazlık beldesi Rafina'daki ormanda başlayan Mati ve Nea Vunca beldelerini de etkisini alan yangından ölü sayısı 87'ye yükseldi.

Yunanistan Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada 86 kişinin hayatını kaybettiği, kimlik tespitleri için DNA testlerine devam edildiği kaydedildi. Bir yaralının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 87'ye yükseldi.

"Kundaklamayı işaret eden bulgular var"

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasına ilişkin, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var." dedi.

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, polis ve itfaiye şefleriyle başkent Atina yakınlarında 80'den fazla kişinin ölümüne sebep olan yangın felaketine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sorumluların hatalarını bulmak için ciddi çaba harcadıklarını belirten Toskas, "Ben idarede büyük bir hata göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi sarstı ancak bu kadar güçlük ve bu kadar çok kayıp ile durumu idare etmemiz güçtü." diye konuştu.

Toskas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a istifa mektubunu sunduğu bilgisini vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı istifamı Başbakan'a sundum ancak mücadele sırasında bırakmanın doğru olmayacağını söyleyerek kabul etmedi." ifadelerini kullandı.