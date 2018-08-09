Yunanistan'daki yangında ölenlerin kimlikleri tespit edildi; en küçüğü 6 aylık, en yaşlısı 91 yaşında...

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. 2 hafta önce çıkan ve 4'üncü gününde kontrol altına alınabilen yangında, 44 kadın, 35 erkek, 11 çocuk öldü. 92 kişinin hayatını kaybettiği felakette ölenlerin en küçüğünün 6 aylık bir bebek, en yaşlısının 91 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Athens Voice'ta yer alan habere göre, Adli Tıp Servisi tarafından Atina Savcılığı'na gönderilen listede 90 kişinin ismi yer alırken ayrıca kimliği tespit edilememiş 2 kişide yer alıyor.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nin hazırladığı listeye göre, 44 kadın, 35 erkek, 11 çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de başlayan sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle Rafina ve Nea Vuca'ya sıçrayan yangında 92 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak hazırladığı ön raporda, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtilmişti.

92 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin kül olduğu yangın sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtirken, polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Kamu Güvenliği Bakanı Kosta Toskas istifa etti.

Yangın sonucunda ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un da evini yanarak tüm arşivi kül olmuştu.

İşte yangında ölenlerin isim listesi: