Yunanistan'daki yangında ölen çiftin ailesinden hükümete dava

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve şu ana kadar en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından sorumluluğun kimde olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yangında ölen bir çiftin ailesi devlet yetkililerini, itfaiyeyi ve polisi mahkemeye verdi.

Duvar'ın Reuters’ta aktardığı habere göre, bir adliye kaynağı, çiftin yangından iki gün önce kızlarının düğününü yaptığını söyledi. Gelinin 70 yaşındaki öğretmen babasının önce evlerinin garajından çıkamadığı, eşinin ise Amerikalı misafirleriyle plaja gitmeye çalıştığı belirtiliyor. Buna göre, ikisinin de cansız bedeni sonuç olarak evlerinden 400 metre uzakta bulundu.

Reuters’ın kaynağı, bu davanın sonucunda yetkililerin taksirle öldürme, bedeni zarar ve ihmal suçlarından hüküm giyebileceğini söyledi.

Savcı Varvara Gnesouli ise yangının önlenmesinden ve kontrol altına alınmasından sorumlu bir dizi devlet kurumunun yöneticisinin ifadelerini alıyor.

Savcının, yetkililerin yangından ve ölümlerden ilk olarak ne zaman haberdar olduğunu öğrenmek için bir dizi devlet kurumu arasında yapılan temasları incelemek üzere iletişim verilerine erişim istediği de belirtiliyor.