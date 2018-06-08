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Dünya

Yunanistan'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İo Chokona / Atina, 8 Haziran (DHA) – Yuınanistan’ın Kavala ve Ksanti bölgeleri arasında yoldan çıkan araçta 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı

08 Haziran 2018 19:23

İo Chokona / Atina, 8 Haziran (DHA) – Yuınanistan’ın Kavala ve Ksanti bölgeleri arasında yoldan çıkan araçta 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
İranlı göçmenleri taşıyan araç sabah satlerinde Egnatia Odos çevre yolunun Kavala ile Ksanthi bölgeleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yolundan çıkarak hızla kayalara çarptı.
Şimdiye kadar verilen bilgilere göre, üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar Kavala Hastanesine kaldırıldı. Kazanın nedenleri araştırılıyor.

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