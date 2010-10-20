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Dünya

YUNANİSTAN'DAKİ TARAFTAR DERNEKLERİ CEPHANELİK GİBİ   ATİNA (A.A)

20 Ekim 2010 18:26

-YUNANİSTAN'DAKİ TARAFTAR DERNEKLERİ CEPHANELİK GİBİ   ATİNA (A.A) - 20.10.2010 - Yunanistan'ın 1. lig takımlarından Panathinaikos, Olimpiyakos, AEK ve Panionios taraftarlarının kurduğu derneklere baskın düzenlendiği bildirildi. Yunan medyası, polisin, başkent Atina'nın ''Agii Anargiri'', ''İliupoli'', ''Agio Dimitrio'' ve ''Nea Zmirni'' semtlerindeki derneklere düzenlediği operasyonda, yaşları 21-32 arasında değişen 6 Yunanlının patlayıcı madde, silah ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarıyla gözaltına alındıklarını duyurdu. Patlayıcı maddelerin rakip taraftar derneklerine düzenlenen saldırılar ile araçların kundaklanmasında kullanıldığının belirlendiği, taraftarlar arası çatışmalarda kullanıldıkları anlaşılan onlarca levye, bıçak, cop ve sopa benzeri cismin yanısıra gözyaşartıcı spreylerin de ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 6 kişi Atina Savcılığı'na sevkedilirken, polisin haber derneklerine yönelik baskınlarını sürdüreceği belirtildi.

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