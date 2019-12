Yunanistan'daki kriz Türk turizmine yarayacak

T24 - Yunanistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan turizm gelirlerinde bu yıl önemli bir düşüş bekleniyor. Uzmanlar düşüşle ilgili olarak borç krizini ve ülkedeki grevleri suçlarken, Yunan turizminin Türkiye'yle rekabet etmesi zor görünüyor.





Faliraki, Rodos’un kuzeydoğusunda, pırıl pırıl kumsalları ve hareketli gece hayatıyla bilinen bir tatil yöresi ancak yazın başladığı bugünlerde çok sakin durumda. El değmemiş plajlar ve barlar neredeyse bomboş. Vassilis Minaidis’in yeni beş yıldızlı oteli de can sıkacak kadar sessiz.



Birkaç çift Yunan salataları yiyip aperatifler içerken, otelinin Ege’nin turkuaz sularına bakan terasında New York Times’a konuşan 74 yaşındaki Minaidis, “Zor bir dönemden geçiyoruz; gerçekten müşteriye ihtiyacımız var” dedi. Şu anki müşterilerin son dakika rezervasyonlarıyla geldiğini de belirten Minaidis, iki otelindeki toplam 350 odayı doldurmak için fiyatlarda yüzde 20 kesintiye gitmek zorunda kaldığını ancak yine de rezervasyonlarda bir artış olmadığını ifade etti.



Minaidis, ülkesinin içinde olduğu ve bugün turizm sektörünü de etkilemeye başlayan borç kriziyle ilgili olarak “Bu Yunanistan savaşı” dedi.



Adanın diğer yerlerinde, bir çok başka otelde de benzer hikayeler anlatılıyor. Birçok küçük otel ve misafirhane bu yıl açılış bile yapmadı. Açılan oteller ise çok ıssız: teraslar boş, balkonları fuşya ve begonviller kaplamış, tellere asılıp kurutan havluların sayısı ise çok azalmış.





Büyük balık, küçük balık



Otelciler Birliği Başkanı Panayiotis Tokouzis, yüzlerce iş yerinin zor durumda olduğunu söylüyor. “Büyük oteller fiyat savaşıyla bizi piyasanın dışına itiyor” diyen 47 yaşındaki Tokouzis, misafirhanelerden birinde oda fiyatının 15 euro olduğunu, buna rağmen apart otelinin 12 odası da boş olduğunu söyledi.



Ekonomik çöküntünün izleri her yerde. Uzun sahil şeridi üzerindeki şezlongların büyük bir çoğunluğu boş. Gün batımında, limandaki kalenin avlusunda birkaç çiftin ayak sesleri yankılanıyor.



Bunlar Rodos için beklenmedik görüntüler. Yunanistan Oteller Odası, bu yıl ülke genelindeki rezervasyonlarda yüzde 30, Rodos’ta ise yüzde 20 düşüş olduğunu ifade etti. Ancak bazı istisnalar da var. Örneği Rodos yakınlarındaki Kos (ya da Türkçe adıyla İstanköy) için rezervasyonlar yüzde 8 artarken, kozmopolit bir yapısı olan Mikonos’ta doluluk oranı sabit kaldı. Ancak Yunanistan’ın ekonomisinin yüzde 18’ine denk gelen ve toparlanmaya katkı yapması beklenen turizm sektörü için tablo çok parlak görünmüyor.



Yunanistan’da geçtiğimiz ay yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği genel grev ve kitlesel protestolar sonrasında 30 bin kişi rezervasyonlarını iptal etti. Kemer sıkma politikalarını protesto eden işçiler bu ay yine greve gitmeyi planlıyor. Hava ve deniz ulaşımını etkileyecek bu grevler de turistleri kaçırıyor.





İngiliz turisti sterlin rahatsız ediyor



Turizm acenteleri Yunanistan’a gelen 13 milyon turistin yaklaşık üçte birine tekabül eden Almanya ve İngiltere rezervasyonların yüzde 20 düşüşte olduğunu dile getirirken, bütçedeki kesintilerin meselenin büyük oranda sorumlusu olduğunun altını çizdi.



İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği’nden Shaun Pipton, “İngiliz turistlerin asıl derdi Atina’daki protestolar değil sterlinin değer kaybetmesi” derken Yunanlı turizmcilerin bölgedeki Türkiye’deki daha ucuz rakiplerle başa çıkabilmek için fiyatları azaltması gerektiğini söyledi. Bu arada Türkiye’den de yabancı turist sayısında geçen yıllara göre yüzde 30 artış kaydedildiği yönünde açıklamalar geliyor.



Yunanlı yetkililer ise ülkelerinin rekabetçiliğinin her zamankinden daha güçlü olduğu konusunda ısrarcı. “Güzel sahillerimizin yanı sıra fiyatlarımız da düşük. Bir de Akropol’deki restorasyon sona erdi” diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yorgo Nikitiadis, euronun değer kaybıyla Yunanistan’a gitmek için uygun bir döneme girildiğini de sözlerine ekledi.





Londra sokakları plaj olacak



Yunanistan’daki tatil yöreleri basın kurumlarına reklam kampanyaları için şimdiden 100 milyon euro borçlu olan hükümetin nakit sıkıntısından da etkileniyor. Daha geleneksel reklam kanallarını kullanamayan yetkililer bugün interneti ve alternatif gösterileri kullanmaya çalışıyor. Bu gösterilerden bir tanesinde Londra’nın kaldırımlarından bir tanesi bir ay boyunca tonlarca kumla kaplanarak yapay bir plaja çevrilecek.



Gelirinin yüzde 70’ini turizmden elde eden Rodos’ta bir diğer sorun da geleneksel altı aylık turizm sezonunun üç aya inmesi. Haziran-Ağustos dönemi dışında çok fazla rezervasyon yapılmazken, bazıları bunu konferans turizmi, din turizmi, kültür turizmi gibi alternatif kanalların olmamasıyla açıklıyor.





"Yaz yeni başladı"



Yetkililer bürokratik uygulamaların azaltılması ve askıya alınmış projelerin yeniden devreye sokulması, dolayısıyla Yunanistan’ın niş piyasalara açılmasının sözünü verdi. Ama deniz-güneş-kumsal için Yunanistan’a gelen kitle turistleri, canlanma işaretleri çok zayıf olan sektörün bel kemiğini oluşturuyor.



Minaidis, borç krizinin ve grevlerin düşüşteki asıl sorumlu olduğunu belirterek, “Bu yıl hakkımızda basında sadece kötü haberler çıktı” dedi. Yine de Rusya’dan gelen rezervasyonlardaki artış, yaz döneminin ülkenin kaderini değiştirebileceği yönünde umut yarattı. Minaidis, “İşlerin değişmesi için hala vakit var. Yaz yeni başladı” dedi.