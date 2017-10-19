Yunanistan'daki gümrükçüler işi bıraktı Pazarkule'den geçişler durdu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- YUNANİSTAN\'da gümrük görevlilerinin 1 günlük grev ilan etmesi ardından, Edirne\'den Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan giriş ve çıkışlar tamamen, İpsala Sınır Kapısı\'ndan geçişler ise kontrollü yapılmaya başladı.

Yunanistan\'da gümrük görevlileri, bu ülkedeki Gümrük Kanunu\'ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle 1 günlük greve gitti. Bu nedenle Yunanistan\'ın Türkiye\'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş- çıkışlar durdu. Grevin bu sabah başlaması ardından Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin \'grev\' bilgilendirmesinin ardından döndü.

İpsala Sınır Kapısı\'na da sabah erken saatlerde gelen ve taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verildi. Sınır kapısında yoğunluk görülmezken bazı TIR ve araç sürücüleri ise döndü.

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