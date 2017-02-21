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Dünya

Yunanistan’daki grev turistleri isyan ettirdi

Yunanistan’da arkeolojik ve tarihi alanlar grev nedeniyle kapılarını kapattı

21 Şubat 2017 22:29

Yunanistan’da Akropolis başta olmak üzere ülke genelindeki arkeolojik ve tarihi alanlar grev nedeniyle kapılarını kapattı.

Turistik bölgelerde çalışan koruma görevlileri hükumetle maaş ve sözleşme konusunda yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı 24 saat boyunca iş bırakma kararı aldı.

Tarihi bölgeleri ziyarete gelen turistler ise greve gidenlere tepki gösterdi. Bir turist “Buna inanamıyorum. Özellikle de biz Alman turistler buradaki durumdan dolayı çok kızgınız. Çünkü burası uluslararası bir turizm merkezi. Her gün buraya insanlar geliyor. Bu olamaz. Onların niçin greve gittiklerini de anlamış değilim, yazık!” diye konuştu.

Çalışanların yüzde 98 oranında greve katıldığı açıklandı. Ekonomik krizin yaşandığı Yunanistan’da halk iş bırakarak yönetimin kemer sıkma önlemlerine tepki gösteriyor.

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